2年資本博弈…「萬達電影」改名儒意 徹底撕去王健林標籤

前中國首富、萬達集團董事長王健林旗下的大型電影院線「萬達電影」，經過近兩年的資本轉換，19日起正式更名為「儒意電影」，徹底撕去王健林和「萬達」的標籤，意味著王健林時代落幕。

澎湃新聞報導，萬達電影19日發布公告，公司已完成工商變更登記手續，並取得換發後的新營業執照，公司名稱由「萬達電影股份有限公司」變更為「儒意電影娛樂股份有限公司」。由於萬達電影也是中國上市公司，該公司的證券簡稱也從「萬達電影」變更為「儒意電影」，代碼不變，新簡稱自4月20日交易日起啟用。

公告指出，2024年4月15日，公司控制權完成變更，實際控制人變更為柯利明，上海儒意投資管理有限公司和上海儒意影視製作有限公司合計持有公司控股股東北京儒意投資有限公司100%股權。為更好地契合公司戰略發展方向，本次變更公司名稱及證券簡稱符合符合相關法律法規及「公司章程」有關規定，不存在損害公司和股東利益的情形。

報導指出，「萬達電影」更名的背後，是始於2023年、橫跨2年的資本博弈，最後由中國電影製片人柯利明執掌的「儒意系」獲勝，正式且全面接管「萬達電影」這家國內電影院線龍頭。而2023年正是萬達集團面臨資金危機，不得不出售資產自救之時。

2023年7月至12月間，儒意集團利用兩次股權買賣協議，使柯利明間接控制萬達電影20%股權，取得萬達電影的實際控制權。到2024年4月15日，儒意集團進一步取得「萬達投資」100%股份，而「萬達投資」又是萬達電影的控股股東，於是萬達電影的控制權遂由王健林變更為柯利明。

此次萬達電影更名，也將意味著，這家公司將在公司名稱上撕去「王健林」時代給業界留下深刻烙印的「萬達」標籤。