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全球最大零食店長沙開幕 面積如30個籃球場賣超過3萬款零食、吃完要花96年

香港01／ 撰文：盧詩文
沉浸式零食體驗空間——「零食王國」在湖南省長沙市芙蓉廣場開業。新華社
沉浸式零食體驗空間——「零食王國」在湖南省長沙市芙蓉廣場開業。新華社

湖南長沙再添旅遊新地標，由中國零食量販巨頭「鳴鳴很忙」打造的全球最大零食店「零食王國」，於4月17日在長沙芙蓉廣場正式揭幕。

該店面積超過1.2萬平方米，約相等於30個籃球場大小，集合全球6500個以上的零食品牌，超過3.5萬款零食，吸引大批民眾前往打卡。

超3.5萬款零食：每日試一款，試完要花96年

據《新華網》、《都市現場》報道，作為全新沉浸式零食體驗空間的零食王國，星期五（4月17日）在湖南長沙芙蓉廣場正式開業。零食王國以1.2萬平方米營業空間、逾6500個全球品牌、逾3.5萬款零食，現場獲得「全球最大零食店」金氏世界紀錄認證。

零食王國的大門採用拱門式設計，消費者進入時須先經過一條長長的、由玻璃櫃體組成的「零食長廊」，展示全球各地的零食。

鳴鳴很忙集團負責人指出，零食王國匯聚了全球約70個國家和地區的風味、超過6500個國內外品牌、3.5萬款商品。其中國產品牌逾5000家，零食逾2萬款；進口品牌逾1500家，零食逾1萬款。

在零食王國內，僅可樂一種飲品，即放滿兩個長排多層貨架，當中包括來自近20個國家的可樂。除了常見的可口可樂、百事可樂、芬達以外，還有很多罕見的可樂品種，甚至包括鹽可樂。

泡麵之城則集中全中國及全球的3500多種泡麵，從經典的老口味到稀有的地域限定款，應有盡有，雪糕區也呈現類似效果。零食王國按口味、風格和產地對雪糕進行了分類陳列。

開業兩日人流爆增 被迫停售三日進行優化

4月19日，「零食王國」發佈公告。公告稱，由於現場激增的客流遠超預期，在商品補貨、收銀效率、系統承載等各個方面承受著不小壓力，導致現場體驗打折，因此宣布4月20日至22日暫停銷售，進行系統優化調整。

值得注意的是，「零食王國」在暫停銷售期間，仍將持續對外開放。消費者仍然可以來到「零食王國」里，參觀所有的主題場景、體驗互動、拍照打卡。

沉浸式零食體驗空間——「零食王國」在湖南省長沙市芙蓉廣場開業。新華社
沉浸式零食體驗空間——「零食王國」在湖南省長沙市芙蓉廣場開業。新華社

沉浸式零食體驗空間——「零食王國」在湖南省長沙市芙蓉廣場開業。新華社
沉浸式零食體驗空間——「零食王國」在湖南省長沙市芙蓉廣場開業。新華社

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文章授權轉載自《香港01》

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