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消博會閉幕 採購商創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第六屆中國國際消費品博覽會（簡稱消博會）十八日在海口落下帷幕。本屆消博會共有來自六十七個國家和地區的三四一三個消費精品品牌參展。組織境內外專業採購商超六點五萬人，創下新高。        

中新社報導，第六屆消博會共舉辦重點活動六十七場，包含十一場官方活動、五十六場系列配套活動，發布十一篇消費領域行業報告。展會期間累計進場觀眾超過三十四萬人次。        

今年的消博會突出「首發」特點，舉辦了五大主題專場、四十四場新品首發首秀活動，集中發布二七七件系列新品。新加坡按摩椅品牌傲勝中國華南-深圳轄區副總經理文堅說，企業今年通過新品發布，收穫大批客戶下單。

連續舉辦六屆的消博會，已成為全球企業共覓消費新機遇的大舞台。泰國正大集團農牧食品企業中國區資深總裁張曙暉表示，正大集團連續第六年參加消博會，本屆展會首發新品，對接了中東、歐美以及港澳地區客戶，也與更多中國大陸境內採購商建立聯繫，明年將繼續藉助消博會平台，展示更多新產品。

本屆消博會是海南自貿港全島封關運作後的首秀，開放帶來更多合作機遇。德國ＨＡ大藥房電商部負責人王立娜介紹，今年企業聯合近十家德國本土品牌共同亮相，與多家海南企業和機構達成合作，這些成果更加堅定了企業深耕中國市場，深化布局海南的信心。

中國大陸 德國 泰國

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