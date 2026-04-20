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海博會 福建石獅登場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第二十八屆海峽兩岸紡織服裝博覽會（海博會）暨全球男裝供應鏈展十八日在福建石獅舉行，吸引海峽兩岸及海外紡織服裝採購商、貿易商共拓商機。

中新社報導，本屆海博會以「鏈通全球  潮領未來」為主題。作為以「海峽兩岸」冠名的紡織服裝專業展會，海博會上的台灣元素一直吸引著海內外廠商和參觀者。

本屆海博會設置了兩岸融合館、流行面料館、面輔料融合館、跨境優品館等十一個特色展館，一站看遍兩岸乃至全球男裝供應鏈。　

深耕兩岸紡織服裝產業融合發展多年，泉州市世晟供應鏈有限公司綜合部負責人虞茂輝認為，兩岸融合不只是情感上的相連，更是產業上的深度綁定與共贏。通過從報關、物流到海外市場的全方位賦能，提升兩岸產品的國際競爭力，真正讓兩岸經貿往來更緊密，生意越做越好。 　　

作為中國知名僑鄉、閩派服飾發源地，石獅近年來依託紡織服裝產業集群，推動電商直播、跨境貿易等新業態快速發展，產品銷往全球二百多個國家和地區。

埃及商人亨利·索拜·馬卡里·吉爾吉斯·哈那表示，人工智能（ＡＩ）、智能製造、新材料、數位化正深刻重塑紡織行業，這一點在海博會上展現得尤為明顯。「中國的紡織服裝機器從設計、裁剪到縫製，都更加自動化、智能化，每一次來參展都有新驚喜。」

據悉，為期三天的展會還構建「線上引流+線下對接」全域採購體系，組織海外客商走進石獅源頭工廠，實現「展前匹配、現場洽談、快速落單」，其間同步開展跨境電商峰會、平台招商會、賣家交流會，為企業提供跨境物流、海外倉、財稅合規、品牌孵化全鏈條服務，推動石獅紡織服裝「產品出海」邁向「品牌出海」。

兩岸 福建 供應鏈

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