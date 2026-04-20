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全球首款 陸人形機器人會打網球

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
人形機器人實現高動態網球對打。 本報北京傳真
人形機器人實現高動態網球對打。 本報北京傳真

面對時速幾十公里的來球，瞬間判斷落點、靈活全場跑位、全身協同揮拍，正手擊球成功率高達百分之九十點九—京企銀河通用研發的人形機器人學會打網球了！近日，銀河通用攻克了人形機器人在高動態、強對抗、非結構化場景下的即時決策與全身運動控制難題，研發出全球首款全自主網球人形機器人。

網球運動堪稱人形機器人的「終極考場」—需要以每秒數米的速度在球場上來回奔跑，對時速幾十公里的來球做出反應，並在幾毫秒的球拍接觸時間內完成擊球。傳統人形機器人受限於預程式設計模式和對高品質動作捕捉資料的依賴，難以應對如此隨機、多變化的對抗環境。

如今，在網球比賽現場，銀河通用與北京清華大學聯合研發的人形機器人，已能夠迅速移動腳步調整站位，上下半身協同揮拍擊球。面對各種來球，它持續調整身體姿態與擊球時機，能與不同水準的對手完成多回合連續對拉。

這是全球首款具備完整網球對抗能力的人形機器人。它擺脫了傳統機器人依賴動作捕捉、預設腳本的機械複刻模式，以自主學習、即時決策、全身協同的類人智慧，實現與人類選手的多回合精彩對打。

背後的關鍵技術之一是LATENT演算法。技術人員介紹，該演算法的創新之處在於無需依賴完整的專業動作資料，僅通過對移動、揮拍、步伐等零散動作片段的學習，就能構建可組合、可泛化的技能體系。機器人不再是那個根據程式設計定點揮拍的初學者，而是一個能主動思考、臨場決策的真正「對手」，實現「來球感知—軌跡預判—跑位調整—揮拍擊球」的完整閉環。

會打網球，對機器人產業來說有何深層意義？銀河通用相關負責人介紹，網球對抗的背後，是機器人運動控制、即時感知與決策等核心技術的系統性進步，將推動機器人產業向更智慧的方向發展。

機器人 運動

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