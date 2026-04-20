A股公司 AI、有色金屬、鋰電業績俏

已有一五八家Ａ股上市公司披露第一季財報預告，其中超八成公司業績預喜。從行業分布，業績預喜的上市公司主要集中在人工智慧（ＡＩ）、有色金屬、鋰電三大產業。

證券日報報導，ＡＩ產業鏈第一季財報表現格外突出。在全球算力基礎設施建設提速的背景下，記憶體、光通信、印製電路板、電子元器件授權分銷等細分領域多家上市公司業績爆發。

例如記憶體領域的香農芯創預計第一季淨利潤為人民幣十一點四億元至十四點八億元，年增百分之六七一四點七至百分之八七四七點二。對於業績增長的主要原因，該公司表示，在生成式人工智慧應用需求蓬勃增長的強勁驅動下，行業景氣度持續上行，企業級存儲產品價格持續上漲，公司盈利能力持續改善，利潤水準大幅提高。

在光通信領域，光庫科技預計第一季淨利潤為人民四三七○萬元至四五八七萬元，年增百分之三○三至百分之三二三；在印製電路板領域，滬士電子預計第一季淨利潤為人民幣十一點八億元至十二點六億元，年增百分之五十四點八至百分之六十五點三。

在電子元器件授權分銷領域，華強實業預計淨利潤為人民幣一點九億元至二點三億元，年增百分之八十至百分之一百二十。

有色金屬產業鏈受益於產品價格上行與下游需求回暖，龍頭企業迎來「量價齊升」。

在稀土領域，北方稀土預計第一季淨利潤為人民幣九億元至九點四億元，年增百分之一○九點一至百分之一一八點四。中稀有色預計第一季淨利潤為人民幣一點五億元至一點八億元，年增百分之二一七點三至百分之二八○點七。

歷經市場調整後，鋰電產業多家上市公司在今年第一季迎來業績拐點。例如鋰業領軍企業贛鋒鋰業預計歸屬淨利潤為人民幣十六億元至二十一億元，與上年相比轉虧為盈；鋰電材料企業天華新能源淨利潤為人民幣九億元至十點五億元。

蘇商銀行特約研究員付一夫表示，這些產業業績爆發，本質上是科技創新驅動、供需格局優化等共同作用的結果。