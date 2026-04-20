大陸光纖業榮景量價齊升 部分產品價格大漲6.5倍

今年以來，大陸光纖行業呈現「量價齊升」罕見榮景，多家光纖生產企業第1季產銷量大幅增長，部分規格產品價格較去年同期漲幅高達650%，龍頭企業產銷量倍增，在手訂單排至明(2027)年第1季。

在價格方面，以可應用在光纖到戶（FTTH）、高密度資料中心的G.657.A2光纖為例，去年同期每芯公里（光纜芯數 × 光纜長度）人民幣32元，今年已漲至人民幣240元，漲幅達650%。

央視報導，今年以來大陸光纖產業明顯升溫，江蘇多家企業首季產銷量年增逾35%，部分企業海外銷售增速超過55%，主要出口北美及東南亞，訂單排產已至2027年第1季。

IT時報報導，光纖行業過去增長主要依靠5G、FTTH（光纖到戶）等網路規模部署。此輪光纖價格出現史詩級上漲，與以往截然不同，其核心驅動力是全球範圍內掀起的AI資料中心建設熱潮，再加上光纖無人機等特種應用場景的快速放量，需求端爆發巨大空間。

在供給側，作為光纖產業鏈中最核心的原材料光纖預製棒的擴產周期長達一年半到兩年，導致當前供給根本跟不上需求的狂飆。

中信建投研報指出，2025年全球光纖出貨量約6.5億芯公里，其中資料中心光纖需求大幅增長75.9%，預計2027年全球光纖需求將攀升至8.8億芯公里。全球產能高度集中，2026至2027年全球供需缺口或擴大至15%。

有資料顯示，2025年全球資料中心光纖用量達6,960萬芯公里，2026年有望突破1億芯公里。AI驅動的光纖需求占比，預計將從2024年的不足5%攀升至2027年的35%。

中信建投並指，海外電信網路、AI、資料中心、無人機等新興需求共同拉動光纖用量攀升。