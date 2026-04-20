快訊

今穀雨接財氣…專家點名4生肖拚轉運 也別忘了「她」

國家級計畫…十年都市林 要幫城市「退燒」

借精需求估增8倍…人工生殖修法通過後 恐掀「缺精荒」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸光纖業榮景量價齊升 部分產品價格大漲6.5倍

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
海外電信網路、AI、資料中心、無人機等新興需求共同拉動光纖用量攀升。聯合報系資料照
海外電信網路、AI、資料中心、無人機等新興需求共同拉動光纖用量攀升。聯合報系資料照

今年以來，大陸光纖行業呈現「量價齊升」罕見榮景，多家光纖生產企業第1季產銷量大幅增長，部分規格產品價格較去年同期漲幅高達650%，龍頭企業產銷量倍增，在手訂單排至明(2027)年第1季。

在價格方面，以可應用在光纖到戶（FTTH）、高密度資料中心的G.657.A2光纖為例，去年同期每芯公里（光纜芯數 × 光纜長度）人民幣32元，今年已漲至人民幣240元，漲幅達650%。

央視報導，今年以來大陸光纖產業明顯升溫，江蘇多家企業首季產銷量年增逾35%，部分企業海外銷售增速超過55%，主要出口北美及東南亞，訂單排產已至2027年第1季。

IT時報報導，光纖行業過去增長主要依靠5G、FTTH（光纖到戶）等網路規模部署。此輪光纖價格出現史詩級上漲，與以往截然不同，其核心驅動力是全球範圍內掀起的AI資料中心建設熱潮，再加上光纖無人機等特種應用場景的快速放量，需求端爆發巨大空間。

在供給側，作為光纖產業鏈中最核心的原材料光纖預製棒的擴產周期長達一年半到兩年，導致當前供給根本跟不上需求的狂飆。

中信建投研報指出，2025年全球光纖出貨量約6.5億芯公里，其中資料中心光纖需求大幅增長75.9%，預計2027年全球光纖需求將攀升至8.8億芯公里。全球產能高度集中，2026至2027年全球供需缺口或擴大至15%。

有資料顯示，2025年全球資料中心光纖用量達6,960萬芯公里，2026年有望突破1億芯公里。AI驅動的光纖需求占比，預計將從2024年的不足5%攀升至2027年的35%。

中信建投並指，海外電信網路、AI、資料中心、無人機等新興需求共同拉動光纖用量攀升。

東南亞 人民幣 大陸

相關新聞

中東衝擊…陸鋼鐵出口 估減少千萬噸

中東戰事持續，帶動原物料與運價同步上揚，衝擊大陸鋼鐵產業鏈。陸媒指出，大陸鋼鐵業面臨成本上升、出口受阻與碳排規範加嚴等多重壓力，產業經營環境趨於緊縮。業內人士指，二○二六年大陸鋼材出口將面臨一定壓力，出口量將減少約一千萬噸。

全球首款 陸人形機器人會打網球

面對時速幾十公里的來球，瞬間判斷落點、靈活全場跑位、全身協同揮拍，正手擊球成功率高達百分之九十點九—京企銀河通用研發的人形機器人學會打網球了！近日，銀河通用攻克了人形機器人在高動態、強對抗、非結構化場景下的即時決策與全身運動控制難題，研發出全球首款全自主網球人形機器人。

A股公司 AI、有色金屬、鋰電業績俏

已有一五八家Ａ股上市公司披露第一季財報預告，其中超八成公司業績預喜。從行業分布，業績預喜的上市公司主要集中在人工智慧（ＡＩ）、有色金屬、鋰電三大產業。

海博會 福建石獅登場

第二十八屆海峽兩岸紡織服裝博覽會（海博會）暨全球男裝供應鏈展十八日在福建石獅舉行，吸引海峽兩岸及海外紡織服裝採購商、貿易商共拓商機。

消博會閉幕 採購商創新高

第六屆中國國際消費品博覽會（簡稱消博會）十八日在海口落下帷幕。本屆消博會共有來自六十七個國家和地區的三四一三個消費精品品牌參展。組織境內外專業採購商超六點五萬人，創下新高。

大陸光纖業榮景量價齊升 部分產品價格大漲6.5倍

今年以來，大陸光纖行業呈現「量價齊升」罕見榮景，多家光纖生產企業第1季產銷量大幅增長，部分規格產品價格較去年同期漲幅高達650%，龍頭企業產銷量倍增，在手訂單排至明(2027)年第1季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。