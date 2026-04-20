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AI帶動需求 陸光纖價格最高飆650%

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

人工智慧（ＡＩ）應用帶動數據中心需求快速成長，大陸光纖市場近期呈現量價齊升，部分產品價格大幅上漲並帶動產業訂單同步增加。有大陸業者指，G.657.A2光纖價格大漲百分之六百五十，由每「芯公里」（光纜芯數×光纜長度）卅二元（人民幣，下同）升至二百四十元。

央視指出，今年以來大陸光纖產業明顯升溫，江蘇多家企業一季度產銷量年增逾百分之卅五，部分企業海外銷售增速超過百分之五十五，主要出口北美及東南亞市場，訂單充足，排產已延續至二○二七年第一季；另有企業產銷量年增接近五倍。

報導並指，在需求帶動下，價格同步大幅上揚。有江蘇業者表示，G.657.A2光纖價格由卅二元升至二百四十元，漲幅達百分之六百五十。

據了解，光纖為ＡＩ時代連接算力與數據的重要基礎設施。烽火通信光纖研發部經理彭楚宇指出，過去萬卡以下規模資料中心僅需數千公里光纖，但隨算力提升，需求可能增加五至十倍。

ＩＴ之家指出，本輪漲價並非單一產品現象，而是全品類同步上行。據英國商品研究所ＣＲＵ數據，通訊用G.652.D單模光纖價格已由二○二五年末不足二十元／芯公里，上升至二○二六年四月的八十五至一百二十元／芯公里，漲幅超過百分之四百。

在集採市場方面，廣東電信對「ＧＹＴＡ-單模G.652.D-24芯」光纜最高限價，也由一月的一二四五元／皮長公里上調至三月的二千五百元／皮長公里，漲幅逾百分之百。

業內人士稱，過去數年大陸光纖產業主要依賴５Ｇ建設需求，曾出現供過於求與價格低迷，部分企業減產或停產；目前在ＡＩ需求推動與供給收縮下進入新一輪需求周期。

大陸 AI 光纖

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