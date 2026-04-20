中東衝擊 陸鋼鐵出口 估減少千萬噸

中東戰事持續，帶動原物料與運價同步上揚，衝擊大陸鋼鐵產業鏈。陸媒指出，大陸鋼鐵業面臨成本上升、出口受阻與碳排規範加嚴等多重壓力，產業經營環境趨於緊縮。業內人士指，二○二六年大陸鋼材出口將面臨一定壓力，出口量將減少約一千萬噸。

第一財經報導，中國鋼鐵工業協會副會長姜維近日在鋼鐵產業發展戰略會議上指，目前巴西至大陸海運費較戰前上漲百分之卅九，澳洲至大陸上漲百分之卅五；原油價格推升焦煤價格，焦煤期貨一度較戰前上漲百分之十七；鐵礦石價格亦上漲約百分之十，維持在每噸一百美元以上。

姜維表示，戰爭一方面推升鋼鐵原燃料成本，另一方面，中東作為重要出口市場，需求與貿易亦受影響，鋼材出口面臨壓力。

有業內人士表示，近期礦價上漲部分與澳洲礦區柴油供應吃緊有關。澳洲皮爾布拉礦區通往港口的柴油管道暫停，影響礦山開採與運輸。姜維則指，當前礦價相對鋼價處於高位，鋼廠庫存偏高，建議企業調整生產節奏，二○二六年將是影響鋼廠全年效益的關鍵時期。

世界鋼動態執行長Philipp Englin稱，中東戰局不僅推高原料價格，也改變鋼材出口流向。原本銷往海灣地區的鋼材轉向非洲與拉美市場，導致海灣地區供應偏緊、全球市場出現過剩現象。

中東為大陸鋼材出口的重要市場。二○二一年至二○二五年，大陸對波斯灣七國鋼材出口持續成長，二○二五年已超過一千三百萬噸，較二○二一年增加二點二倍。中國鋼鐵工業協會數據顯示，二○二五年鋼材出口量達一點一九億噸，再創新高，但出口金額下降，均價為每噸六九四美元，年減百分之八點二。

大陸鋼鐵資訊網站「鋼之家」董事長吳文章預估，二○二六年大陸鋼材出口將面臨一定壓力，出口量將減少約一千萬噸，主要受出口許可制度及反傾銷案件增加影響。不過，若機電產品出口回升，仍可能帶動鋼材間接出口需求。