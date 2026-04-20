擴大產量 丁薛祥訪土庫曼 加強氣田合作

中東戰爭衝擊各國能源供應，大陸國務院副總理丁薛祥近日以大陸國家主席習近平特別代表身分赴土庫曼訪問，聚焦兩國天然氣合作，呼籲加快推進重大項目。外媒指出，雙方啟動擴大加爾金內什（Galkynysh）天然氣田產量工程，該氣田為全球第二大，這將加強北京在當地能源領域的地位。

新華社報導，本月十五至十七日，丁薛祥赴土庫曼出席復興氣田（即加爾金內什氣田）四期項目開工儀式，分別會見土庫曼民族領袖、人民委員會主席庫爾班古力，總統謝爾達爾及副總理兼外長梅列多夫，共同主持中土合作委員會第七次會議。

丁薛祥表示，在兩國領導人戰略引領下，中土關係持續穩定發展，實現從友好合作夥伴到戰略夥伴，再到全面戰略夥伴的跨越。中方支持土方維護國家獨立與領土完整，也希望土方在中方核心利益問題上予以支持。他強調，天然氣合作是中國大陸和土庫曼關係基石，雙方應加快重大項目推進，擴大合作規模並深化互聯互通、經貿投資與數位經濟等領域合作。

庫爾班古力表示，土方恪守一個中國原則，願對接一帶一路倡議，推動復興氣田四期項目並拓展能源合作。謝爾達爾稱，土方重視對陸關係，願以天然氣為重點深化務實合作，並支持中國舉辦第三屆中國–中亞峰會。

據公開資料，加爾金內什氣田位於土庫曼馬雷州，是世界第二大單體天然氣田，僅次於卡達與伊朗共有的波斯灣南帕斯氣田，儲量約四兆至廿七兆立方公尺。該氣田自二○一三年投產，是中土天然氣合作的核心氣源，主要向中國輸送天然氣。二○二六年啟動了新一期開發工程。

該氣田是中國大陸天然氣進口重要來源。中國石油天然氣集團（ＣＮＰＣ）參與了該氣田的建設與營運，其二期與後續開發工程對大陸的能源安全具有重要意義。

法廣指出，土庫曼作為擁有全球第四大天然氣儲量的國家，自二○○九年開通「中亞–中國」天然氣管道以來，幾乎將其全部天然氣產量出口至大陸，累計輸往大陸的天然氣已超過四千六百億立方公尺。

法新社報導，土庫曼和大陸於十七日啟動擴大加爾金內什天然氣田產量工程，進一步加強大陸在當地能源領域不可或缺的地位。英國諮詢公司Gaffney, Cline and Associates稱，該氣田自二○一三起在馬雷地區開採，距首都阿什哈巴德約四百公里，是全球第二大天然氣田。

在這次中土合作委員會第七次會議上，雙方同意加強政治引領與戰略對接，推動合作取得更多成果，並簽署中土關於天然氣領域合作基本原則的總協議等文件。