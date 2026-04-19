萬達電影更名為儒意 徹底撕去前中國首富王健林標籤

中國媒體報導，前中國首富、萬達集團董事長王健林旗下的大型電影院線「萬達電影」，經過近2年的資本轉換，今天起正式更名為「儒意電影」，徹底撕去王健林和「萬達」的標籤。

澎湃新聞報導，萬達電影今天公告，公司已完成工商變更登記手續，並取得換發後的新營業執照，公司名稱因此由「萬達電影股份有限公司」變更為「儒意電影娛樂股份有限公司」。

由於萬達電影也是中國上市公司，公告提到，該公司的證券簡稱也從「萬達電影」變更為「儒意電影」，代碼不變，新簡稱自4月20日交易日起啟用。

報導指出，「萬達電影」更名的背後，是始於2023年、橫跨2年的資本博弈，最後由中國電影製片人柯利明執掌的「儒意系」獲勝，正式且全面接管「萬達電影」這家國內電影院線龍頭。而2023年正是萬達集團面臨資金危機，不得不出售資產自救之時。

報導提到，2023年7月至12月間，儒意集團利用2次股權買賣協議，使柯利明間接控制萬達電影20%股權，取得萬達電影的實際控制權。到2024年4月15日，儒意集團進一步取得「萬達投資」100%股份，而「萬達投資」又是萬達電影的控股股東，於是萬達電影的控制權遂由王健林變更為柯利明。

萬達電影在今天的公告中提到，為更好地契合該公司戰略發展方向，因此將名稱變更為「儒意電影娛樂股份有限公司」。

中國經營報報導提到，萬達電影今天起更名，象徵該公司在名稱上，徹底撕去王健林時代留下深刻烙印的「萬達」標籤。