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網路投保 今年估增雙位數
網路投保已成為民眾熟悉的投保方式，產險業者指出，網路投保規模持續擴大，預期今年整體網投市場仍有雙位數成長。
據產險業統計，今年第1季網路投保件數達227.6萬件，年成長14.5%，總計第1季網路投保金額約15.9億元，年成長17.5%。其中，成長率最高的是旅行綜合險，第1季網路投保件數達148萬件，較去年同期旅綜險網路投保件數126.6萬件，年增16.9%，簽單保費達5.75億元，亦較去年同期成長逾三成。
國泰產險指出，產險市場的網路投保規模持續擴大，顯示數位投保已成為重要發展動能，預期今年整體網投市場仍有雙位數成長。網路投保市場持續增長，主要受益於金融科技應用深化、場景行銷推動，以及消費者對數位投保模式的接受度提升。為了擴大市占，國泰產推出含法定傳染病的旅綜險方案；考量海外留遊學及打工度假族群的長期停留需求，亦推出「海外遊學打工專案」。
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