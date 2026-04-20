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企業資本支出及周轉金需求增加 國銀外幣放款兩個月超車一年

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
AI點火，外幣放款提前爆衝。示意圖。圖／聯合報系資料照片
AI點火，外幣放款提前爆衝。示意圖。圖／聯合報系資料照片

AI點火，外幣放款提前爆衝。據央行統計，2月底國銀外幣放款餘額7,869億元，累計前兩月新增1,614億元，創史上同期最高，更一舉超越2025年全年新增量1,464億元，出現「兩個月超車一年」的罕見紀錄。

2月單月新增391億元，寫16年來同期新高，銀行圈指出，企業搶攻AI應用，帶動供應鏈資本支出與周轉金需求，加上出口動能強勁，推升外幣融資同步擴張，兩股力道疊加，形成放款量能快速擴張的關鍵動力。

若剔除匯率因素，成長力道更明確。以2月底美元兌新台幣31.251元換算，外幣放款餘額折合約251.8億美元，月增14.15億美元，同寫近年同期新高，顯示企業實質資金需求並非短期波動，而是來自基本面擴張。

國銀外幣存、放款餘額概況
國銀外幣存、放款餘額概況

更關鍵的是結構轉變。過往第1季屬國銀放款淡季，往年2月多呈增減不一的震盪走勢，今年卻逆勢大增，逼近2010年同期高峰水準，顯示產業投資循環已提前啟動。

展望上半年，銀行圈指出，有三大動能續撐。首先，全球AI基礎建設與資料中心投資持續擴張，帶動供應鏈資本支出需求，推升企業中長期外幣融資需求。

其次，新南向布局深化，電子組裝、零組件及機械設備業者在東南亞設廠與營運資金需求升溫，推升跨境融資規模。

第三，出口續強形成基本盤。接單與備貨需求帶動企業資金調度，成為外幣放款最穩定支撐力。

地緣政治方面，中東局勢目前主要影響「通膨」與「利率預期」，尚未反映到企業獲利。市場觀察，若油價未突破每桶100美元，對實體資金需求衝擊仍有限。

再拉長一年來看，成長動能更具想像空間。台美關稅談判後，台商赴美投資約2,500億美元，將帶動龐大融資需求，成為外幣放款中長期最大推力。

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