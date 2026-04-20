企業資本支出及周轉金需求增加 國銀外幣放款兩個月超車一年

面對時速幾十公里的來球，瞬間判斷落點、靈活全場跑位、全身協同揮拍，正手擊球成功率高達百分之九十點九—京企銀河通用研發的人形機器人學會打網球了！近日，銀河通用攻克了人形機器人在高動態、強對抗、非結構化場景下的即時決策與全身運動控制難題，研發出全球首款全自主網球人形機器人。

2026-04-20 04:55