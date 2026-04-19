快訊

瓦拉米步道70歲婦人失聯9天 今尋獲遺體疑失足墜谷

UBA／延長賽退衛冕軍文化 世新驚奇奪隊史第6冠

水利署稱水力發電未徵耗水費 翡翠水庫：多次支援台電「耗水入海」遭監院糾正

聽新聞
0:00 / 0:00

從福建拓展至長三角！陸兩岸資本市場服務擴大服務區域

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廈門兩岸股權交易中心17日與長三角五家區域性股權市場簽署戰略聯盟協議。此次簽約標誌著兩岸資本市場服務基地的服務半徑從海峽西岸正式拓展至長三角地區。圖取自財聯社
廈門兩岸股權交易中心17日與長三角五家區域性股權市場簽署戰略聯盟協議。此次簽約標誌著兩岸資本市場服務基地的服務半徑從海峽西岸正式拓展至長三角地區。圖取自財聯社

大陸全國首個兩岸資本市場服務基地17日與長三角五家區域性股權市場簽署戰略聯盟協議。此次簽約標誌著兩岸資本市場服務基地的服務半徑從海峽西岸正式拓展至長三角地區。

科創板日報報導，「金融強國·區域共創」2026全國產融協同發展大會17日在上海舉行，會上聚集大陸全國15家區域股權交易中心、50餘家專業投資機構、40餘家上市公司產業資本及300餘家優質企業代表，共同探討「耐心資本」與「產融協同」兩大命題。

報導指出，會上一項值得注意的活動是，廈門兩岸股權交易中心作為兩岸資本市場服務基地運營單位，聯合上海、江蘇、浙江、寧波、安徽五家股交中心，共同成立覆蓋福建及長三角兩大台資企業集聚區的台企服務聯盟。

廈門兩岸股權交易中心董事長黃茜介紹，該基地於2025年落地廈門，由中心負責運營，不到一年已舉辦活動30余場，服務企業超800家次，其中台資企業超150家次。

廈門兩岸股權交易中心成立於2013年12月，是經大陸證監會備案、福建省人民政府公告確認、廈門市人民政府批准設立的福建省區域性股權市場運營機構，是「廈門市企業上市培育中心」，滬、深、北證券交易所及全國股轉系統廈門服務基地運營機構，也是大陸首個兩岸資本市場服務基地和廈門「專精特新」專板運營機構。

該中心作為大陸唯一以「兩岸」冠名的區域性股權市場，自2018年設立全國首個「台資板」以來，在大股東廈門金圓集團的金融牌照賦能下，累計服務台資企業超1,800家。

大陸 廈門 兩岸

延伸閱讀

兩岸人物／王晶看AI 有利兩岸合作

陸祭新規促長期資金買股 社保、保險、基金等可成為上市公司戰略投資者

擴大戰投類型、明確持股不低於5% 大陸證監會新規促「長錢」入市

商總明召集7大公會座談 觀光署籲業界抗拒大陸不當壓力

相關新聞

機器人行業現「數據荒」 陸企加速布局數據工廠

2026年被稱為是具身智能的「數據元年」，而數據是具身智能廠商在未來競爭中的核心壁壘。據大陸高工人形機器人統計，大陸全國現已有至少15家數據採集和訓練工廠。包括百度雲等雲廠商也積極入局。

從福建拓展至長三角！陸兩岸資本市場服務擴大服務區域

大陸全國首個兩岸資本市場服務基地17日與長三角五家區域性股權市場簽署戰略聯盟協議。此次簽約標誌著兩岸資本市場服務基地的服務半徑從海峽西岸正式拓展至長三角地區。

DeepSeek傳尋求首輪融資 分析：或為期權定價留人才

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）近期傳出打破「從不融資」鐵律，將啟動首次外部融資，引發各界關注。陸媒指出引述投資人與業內人士分析指，此舉除補充算力與資金需求外，更可能與員工期權定價與留才壓力有關，在人才競爭加劇背景下，成為公司策略轉向的重要考量。

港財長陳茂波：明公布第6批重點企業名單 涵多間千億市值企業

香港財政司司長陳茂波19日表示，20日將公布新一批重點企業名單，當中包括多間市值達千億元的公司，涵蓋人工智慧（AI）、生命健康科技、低空經濟、新能源及金融科技等前沿產業領域。他並提到，相關企業將在港設立研發中心、區域總部及財資中心，進一步推動香港創科與金融生態發展。

日本向澳出售護衛艦 陸專家：藉機融入美英澳AUKUS

日本與澳洲18日簽訂合約，確認日本將向澳洲出口升級後的「最上」級護衛艦。大陸軍事專家分析，此舉除有助日本分攤造艦成本、降低自用艦艇建造支出外，也可透過與澳洲建立配套維修與保障體系，強化雙方防務合作，並為日本海上自衛隊未來在更遠區域的行動提供支撐。

美AI巨頭旗下Claude啟動強實名認證 豪賭「去中國化」？

美國AI巨頭Anthropic旗下的Claude於16日正式啟用強實名認證，此舉被認為是採取了嚴格的「去中國化」措施。據了解，Anthropic早已明確禁止中國用戶及實體使用Claude。有分析指出，很少有美國公司會像它這樣，直接把占世界近17%人口的中國用戶，徹底擋在門外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。