從福建拓展至長三角！陸兩岸資本市場服務擴大服務區域

大陸全國首個兩岸資本市場服務基地17日與長三角五家區域性股權市場簽署戰略聯盟協議。此次簽約標誌著兩岸資本市場服務基地的服務半徑從海峽西岸正式拓展至長三角地區。

科創板日報報導，「金融強國·區域共創」2026全國產融協同發展大會17日在上海舉行，會上聚集大陸全國15家區域股權交易中心、50餘家專業投資機構、40餘家上市公司產業資本及300餘家優質企業代表，共同探討「耐心資本」與「產融協同」兩大命題。

報導指出，會上一項值得注意的活動是，廈門兩岸股權交易中心作為兩岸資本市場服務基地運營單位，聯合上海、江蘇、浙江、寧波、安徽五家股交中心，共同成立覆蓋福建及長三角兩大台資企業集聚區的台企服務聯盟。

廈門兩岸股權交易中心董事長黃茜介紹，該基地於2025年落地廈門，由中心負責運營，不到一年已舉辦活動30余場，服務企業超800家次，其中台資企業超150家次。

廈門兩岸股權交易中心成立於2013年12月，是經大陸證監會備案、福建省人民政府公告確認、廈門市人民政府批准設立的福建省區域性股權市場運營機構，是「廈門市企業上市培育中心」，滬、深、北證券交易所及全國股轉系統廈門服務基地運營機構，也是大陸首個兩岸資本市場服務基地和廈門「專精特新」專板運營機構。

該中心作為大陸唯一以「兩岸」冠名的區域性股權市場，自2018年設立全國首個「台資板」以來，在大股東廈門金圓集團的金融牌照賦能下，累計服務台資企業超1,800家。