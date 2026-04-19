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DeepSeek傳尋求首輪融資 分析：或為期權定價留人才

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
曾讓無數投資人吃閉門羹的DeepSeek，本周末傳出將首次啟動外部融資的風聲。有分析指，DeepSeek此舉或為期權定價留人才。（新華社）
曾讓無數投資人吃閉門羹的DeepSeek，本周末傳出將首次啟動外部融資的風聲。有分析指，DeepSeek此舉或為期權定價留人才。（新華社）

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）近期傳出打破「從不融資」鐵律，將啟動首次外部融資，引發各界關注。陸媒指出引述投資人與業內人士分析指，此舉除補充算力與資金需求外，更可能與員工期權定價與留才壓力有關，在人才競爭加劇背景下，成為公司策略轉向的重要考量。

第一財經指，曾讓無數投資人吃了閉門羹的DeepSeek，傳出首次啟動外部融資的風聲。美國科技媒體The Information引述消息人士稱，DeepSeek正以超100億美元估值，計畫募集不少於3億美元資金。對長期拒絕外部資本、強調獨立性的DeepSeek，此舉被視為戰略重大轉向。

報導稱，引入外部資金後，有望取得更多算力資源推進模型開發，並提高薪酬競爭力以減少人才流失。分析認為，潛在投資方可能以大陸境內人民幣資金為主，美國風險資本或心存顧慮。對此，目前公司尚未回應。

一位投過大模型的投資人表示，DeepSeek即便開放融資，也「不是大多數人的遊戲」，且按照梁文鋒的想法，條款也一定異常嚴苛。對於這次融資轉向，該投資人判斷「大概率是為了員工期權定價和兌現」，且「做得太晚了」。

由於長期未引入外部資本，員工期權依賴內部估值，在缺乏市場定價下對頂尖人才吸引力有限。在AI人才競爭加劇背景下，核心研發團隊成為挖角目標，競爭對手開出的薪酬包可達數倍。

目前DeepSeek已有多位核心研究員出走，包括羅福莉加盟小米、郭達雅轉至字節跳動Seed團隊、阮翀加入元戎啟行等。據澎湃新聞報導，DeepSeek薪資僅屬中等水準，獵頭正以2至3倍高薪及期權挖角。

業內人士指出，除期權定價需求外，公司亦面臨資金壓力。有AI創業者稱，「梁文鋒不可能一直拿幻方的錢無限制補貼DeepSeek，獨立分拆出來按市場化估值融資，是更合理的商業選擇」，轉向市場化融資較為合理。隨著大模型競賽成本上升、算力投入快速增加，既有資金來源難以長期支撐。

第一財經還指，大模型競賽成本持續上升，算力投入呈現指數增長。值得關注的是，DeepSeek已有15個月沒有大版本更新，期間競爭對手已迭代多輪，DeepSeek原定今年2月發布的DeepSeek V4亦多次延期。

據了解，DeepSeek V4將由原本基於輝達CUDA架構，轉向華為昇騰晶片並適配CANN框架。業內人士表示，此舉涉及整體架構重構與系統穩定性強化，開發難度較高。輝達執行長黃仁勳則指出，若完成適配，將削弱美國在AI生態的優勢，對美國是「可怕的結果」。市場傳出，DeepSeek V4最快可能於4月下旬發布。

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