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港財長陳茂波：明公布第6批重點企業名單 涵多間千億市值企業

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港財政司司長陳茂波19日發表網誌指，港府20日將公布新一批重點企業名單，當中包括多間市值達千億元的公司，涵蓋人工智慧（AI）、生命健康科技、低空經濟、新能源及金融科技等前沿產業領域。（圖／取自香港財政司網站）
香港財政司司長陳茂波19日發表網誌指，港府20日將公布新一批重點企業名單，當中包括多間市值達千億元的公司，涵蓋人工智慧（AI）、生命健康科技、低空經濟、新能源及金融科技等前沿產業領域。（圖／取自香港財政司網站）

香港財政司司長陳茂波19日表示，20日將公布新一批重點企業名單，當中包括多間市值達千億元的公司，涵蓋人工智慧（AI）、生命健康科技、低空經濟、新能源及金融科技等前沿產業領域。他並提到，相關企業將在港設立研發中心、區域總部及財資中心，進一步推動香港創科與金融生態發展。

陳茂波19日發表網誌指出，當前世界百年變局加速演進，地緣政治複雜多變，全球化分工逐步轉向區域合作；同時，AI等前沿科技正重塑生產與商業模式，綠色轉型亦加快推進。在多重趨勢下，需以未來視角推動科技創新及新興產業發展。

他以AI為例指出，從大語言模型到代理式AI，再到具身智能機器人，人機協作正提升企業生產力，並已應用於金融、醫療、貿易、航運及專業服務等領域，包括智能風控、藥物研發及智慧供應鏈等。他提到，今年《財政預算案》已提出成立「AI+與產業發展策略委員會」，推動產業升級轉型。

陳茂波說，今年是大陸的「十五五」規劃開局之年，香港將在對接大陸發展大局中，發揮聯通國際與大灣區優勢，聚焦高增值產業發展。他稱，香港引進重點企業辦公室已成功引進逾100間重點企業，涵蓋生命健康科技、AI與數據科學、金融科技等領域，企業來自大陸及歐美多地。其中超過一半已上市，約九成已設立或建立研發中心，約四分之三已在港設立全球或區域總部。

陳茂波表示，這些企業目前合共累計實際投資達225億港元，較預期高出三成以上，並已創造逾8000個職位，涵蓋科研、AI、醫療健康、網絡安全及專業服務等領域。截至今年3月，相關企業使用的商業及工業樓面面積合共260萬平方呎，按年增長四成。他又提到，部分企業已與本地大學及科研機構合作，推動產學研結合，並在本地不同場景開展技術應用及國際化探索，涉及智慧城市及產業升級等領域。

陳茂波透露，20日將公布新一批、即第六批重點企業名單，當中包括多間市值達千億元的公司，涉及生命健康科技、低空經濟、AI、新能源材料、跨境金融基建及金融科技等範疇。其中部分生命健康科技企業將在港開展臨床研究，亦有企業計劃設立研發中心及區域總部，以強化香港作為連接大陸與全球市場的樞紐角色。

展望未來，陳茂波表示，將繼續全力全速引進更多優質企業，並以更精準的政策配套支持其在港發展，推動創新鏈、產業鏈與資金鏈的深度結合。通過引進境外企業和加強培育本地初創雙軌並行，香港必能加快構建更多元、更具韌性和更具國際競爭力的產業結構，。

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