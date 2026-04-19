日本向澳出售護衛艦 陸專家：藉機融入美英澳AUKUS

日本與澳洲18日簽訂合約，確認日本將向澳洲出口升級後的「最上」級護衛艦。大陸軍事專家分析，此舉除有助日本分攤造艦成本、降低自用艦艇建造支出外，也可透過與澳洲建立配套維修與保障體系，強化雙方防務合作，並為日本海上自衛隊未來在更遠區域的行動提供支撐。

針對此次交易背後的戰略意義，央視新聞引述大陸軍事觀察員魏東旭指，日本向澳洲出售「最上」級護衛艦有三個目的：

一、透過出售「最上」級護衛艦，日本海上自衛隊在訂購改進型護衛艦的過程中，可利用澳洲訂單分攤成本，使自用艦艇建造支出下降，並降低單艦成本；

二、日本可透過「最上」級護衛艦強化與澳洲的防務合作，一旦澳洲引進該型護衛艦並建立配套保障與維修體系，未來日本海上自衛隊同型戰艦在澳洲進行補給與維護將更加便利；

魏東旭說，基於此，日本正透過出口戰艦帶動海上自衛隊走向更遠區域執行任務。

三、日本急於融入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）同盟體系，透過向澳洲提供戰艦，換取更多軍事資源，在該合作框架下，進一步與美國、英國及澳洲展開防務技術合作與聯合軍事行動。

魏東旭最後表示，日本向澳洲提供護衛艦，不僅是擴大軍火生意，更意在加入美國主導的軍事合作機制，並為未來海外部署鋪路。當前日本自衛隊，特別是海上自衛隊對外行動趨於頻繁，可能對地區和平與穩定產生影響。

路透此前指，澳洲與日本已啟動總值約100億澳元的軍艦合作案，為日本2014年解除武器出口禁令來最具代表性的軍售。澳洲副總理兼國防部長馬勒斯與日本防衛大臣小泉進次郎簽署備忘錄，確認推進艦艇項目。

報導指，三菱重工將為澳洲海軍建造3艘「最上」級多用途護衛艦，另有8艘將於澳洲本地建造，首批艦艇預計自2029年起交付。彭博指，「最上」級護衛艦將具備反潛與防空能力，未來將取代澳洲現役Anzac級艦艇。

另據共同社，小泉進次郎18日在與馬勒斯會談時稱，雙方已確認締結相關合同，基於日本海上自衛隊「最上」級護衛艦性能提升型共同開發澳洲海軍新型艦艇，並簽署文件推進項目。小泉表示，日澳關係將進一步提升，並強調深化安保合作。

小泉會後還稱，新型艦艇共同開發將提升日澳艦艇互操作性，並在建造、維護及後勤支援等方面具廣泛意義。他並提到，隨著日本放寬防衛裝備出口規則，多國對相關合作表達期待，日方將繼續推進防衛裝備轉移。共同社指，該項目將建造11艘艦艇，首批3艘在日本建造，其餘轉至澳洲本地生產，整體計畫投資規模最高達200億澳元。