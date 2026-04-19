中國房市已復甦？呈現「弱復甦」和「強分化」 專家看法審慎

對於當前中國房市是否已開始復甦，各方看法不一。儘管一線城市中古屋成交量明顯增加，但有專家認為，滬深房價觸底反彈「為時尚早」，也有人指出，中國房市呈現出「弱復甦」和「強分化」景象。

最新統計顯示，3月的房屋銷售，一線城市中古屋成交量普遍翻倍。上海中古屋全月成交3.1萬間，月增178.8%，創近5年新高，北京、廣州、深圳則分別月增144.6%、141.4%、117.1%。

此外，高盛日前發布的最新報告預測，2025年底至2028年底，上海和深圳兩地房價累計漲幅將達15%，並指滬深房市有望在今年底率先觸底，復甦節奏將比其他一線及二線城市提前半年至24個月。

財經媒體、微信公眾號「吳曉波頻道」今天發文引用房地產專家盧俊表示，過去業內認為月銷2萬間就是銷售較好，但這是建立在掛牌求售的中古屋大約有10萬間的基礎上；現在，上海中古屋掛牌量已經上升到約15萬到17萬間，因此，距離真正的供不應求、市場火熱，還有一定的距離。

但盧俊觀察到，全國範圍內的購買力正在向上海集中。一方面，政策放鬆，使得一些外地剛需購房者開始進入上海市場；另一方面，在當前國際環境相對動盪的情況下，一些高凈值人群開始把資金配置到上海房地產市場。

58安居客研究院院長張波則表示，房市是否來到「小陽春」，一般先看成交量，但房價的穩定性也很重要，如果是大幅降價帶來的成交量提升，「小陽春」的持續性會偏弱；當前很多房市成交量回暖背後，價格不停下跌，有「以價換量」的問題。

雖然最新數據顯示，滬深的房價已出現月增，但過去兩年間也出現過類似但短暫的上漲。張波認為，要判斷滬深樓市房價觸底反彈，還為時尚早。

上海房市的意見領袖、微信公眾號「白袍翁」聯合創始人白小姐也表示，一線城市和部分強二線的房價基本接近底部，核心區域已經出現止跌微漲，三、四線城市因人口流出、高庫存壓力，房價「仍在磨底，尚未觸底」。

吳曉波認為，今年中國房市很大機率還會在底部震盪，呈現「弱復甦」和「強分化」交織的景象。未來房市能否復甦，還得看這5個城市：北京、上海、深圳、杭州、成都。