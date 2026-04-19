電商衝擊行業萎縮審查收緊 中國獨立書店尋出路

在電商衝擊、行業萎縮、審查收緊環境下，中國獨立書店近年迎來結業潮，經營者各自在不同境遇中找尋出路；但專家指出，面對中國龐大人口基數和生長中的地方文化生態，獨立書店仍有發展空間。

香港明報今天報導，報告顯示，反映出版物銷售規模的指標「碼洋」（定價乘以冊數得出的全部圖書定價總額）去年年減一成半。豆瓣書店等老牌中國獨立書店相繼退場之際，一批於COVID-19疫後興起、以實體連結與公共討論為核心的新書店也面臨困境，北京首家女性主義書店「另一個書屋」上月就宣告結業。

報導引述北京獨立書店老闆阿崔說，2023年疫情剛解封，「大家心裡都憋著一股火，渴望表達和連結」，但他的書店開業第2年就因租金壓力，不得不搬離中心地段，人流難以為繼，每年虧損人民幣數萬元。

阿崔說，「有時整天沒有客人，只有『有關部門』光顧」。街道基層組職每天到書店門口「拍照打卡」，有人指著店裡標誌性布條「我無法沉默」問起「你到底有什麼非說不可？」隨著日常摩擦變得頻密，阿崔感到疲於應對。

此外，「不可抗力」、「技術原因」也成為活動取消公告上的常客；更有協助營運的志工曾被警察上門帶走，詢問書店日常。

外部壓力之餘，落差感也是關店決定的原因之一。阿崔逐漸覺得，反覆談及的理論走不到公共層面，現實改變遙不可及，「一散場，雞毛蒜皮的瑣事又湧上來，房租怎麼辦，庫存怎麼辦？」書店3年辦了200多場活動，留下許多珍貴時刻，但與此同時阿崔也意識到，成為「另一個」的代價，他已經付不起。

以舉辦公共講座聞名的成都「有杏書店」每個星期須向當地文化部門報備活動。書店老闆張豐認為，或許該卸下宏大的願景和包袱，輕裝上陣。

與大部分「閱後即焚」的文化沙龍不同，有杏將所有活動全程直播、錄影，攤在公眾面前。初衷是為讓更多外地讀者線上參與，紓解經營之壓，如今則讓張豐能坦蕩面對監管。作為資深媒體人的張豐認為，有杏秉持的透明模式塑造另樣信任，是他眼中真正的公共討論。

去年下半年，兩場活動被叫停和取消後，張豐宣布書店因「不可抗力」即將結業，不料不到一星期，書店就起死回生，因為「關停風波」讓書店知名度大增，帶動經營改善。張豐說，書店未因此自我審查，話題尺度反倒比不少同類活動尖銳。

阿崔告別「另一個書屋」後，遷往福建泉州重開「無累書屋」。作為近年新興文旅城市，泉州吸引不少逃離大城市的年輕人，也有相對多元文化氣氛。阿崔租下一棟四層樓老宅，租金僅為北京店面的1/5。他計劃延續對性別議題的關注，也更多探索閩南本土文化，盼藉地理優勢，連結港澳台和東南亞的獨立書店。

香港文化空間「過濾氣泡」發起人、中文大學新聞學副教授方可成表示，桂林野山書店透過小紅書營銷「圖書盲盒」打開市場，突破三四線城市的規模限制；成都「讀本屋」以獨特視角和管道，出售滯銷書，「有靠自上而下的政府資源，有透過經營模式創新，有結合互聯網，也有人乾脆換個地方」。

他指出，中國人口基數龐大，地方文化生態正生長，仍有發展空間，「系統從不是鐵板一塊，縫隙和流動性仍然存在」。

張豐認為，「沒有辦法能保證書店一直活著」。抱著「最後一日」心態，會做更多不留遺憾的事。成都獨立書店「野梨樹」2025年結業後，主理人朱彥以快閃形式在不同城市延續文化沙龍。他在社群記錄歷程稱，「在流動之中，做具體的事情，面對真實的人，哪怕微不足道，能做一點，做一點」。