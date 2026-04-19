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中東戰事衝擊供應鏈 專家：陸鋼鐵出口將減少1000萬噸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中東戰事持續未歇，帶動原物料與運價同步上揚，衝擊大陸鋼鐵產業鏈，大陸今年鋼材出口恐減少約1,000萬噸。（新華社）
中東戰事持續未歇，帶動原物料與運價同步上揚，衝擊大陸鋼鐵產業鏈，大陸今年鋼材出口恐減少約1,000萬噸。（新華社）

中東戰事持續未歇，帶動原物料與運價同步上揚，衝擊大陸鋼鐵產業鏈。陸媒指出，中國大陸鋼鐵業面臨成本上升、出口受阻與碳排規範加嚴等多重壓力，產業經營環境趨於緊繃。業內人士指，2026年大陸鋼材出口將面臨一定壓力，出口量將減少約1,000萬噸。

第一財經指，中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長姜維近日在鋼鐵產業發展戰略會議上指，目前巴西至中國大陸海運費較戰前上漲39%，澳洲至中國大陸上漲35%；原油價格走高推升焦煤價格，焦煤期貨一度較戰前上漲17%；鐵礦石價格亦上漲約10%，維持在每噸100美元以上。

姜維表示，戰爭一方面推升鋼鐵原燃料成本，另一方面，中東作為重要出口市場，需求與貿易亦受影響，鋼材出口面臨壓力。

有業內人士表示，近期礦價上漲部分與澳洲礦區柴油供應緊張有關。澳洲皮爾布拉礦區通往港口的柴油管道暫停，影響礦山開採與運輸。而姜維則指，當前礦價相對鋼價處於高位，鋼廠庫存偏高，建議企業調整生產節奏，2026年將是影響鋼廠全年效益的關鍵時期。

世界鋼動態執行長Philipp Englin稱，中東戰局不僅推高原料價格，也改變鋼材出口流向。原本銷往海灣地區的鋼材轉向非洲與拉美市場，導致海灣地區供應偏緊、全球市場出現過剩現象。

中東為中國大陸鋼材出口的重要市場。2021年至2025年，中國大陸對波斯灣七國鋼材出口持續成長，2025年已超過1,300萬噸，較2021年增加2.2倍。

中國鋼鐵工業協會數據顯示，2025年鋼材出口量達1.19億噸，再創新高，但出口金額下降，均價為每噸694美元，年減8.2%。姜維指出，今年第一季受貿易壁壘影響，鋼材出口量年減9.9%，產品以板帶材為主，市場仍集中於「一帶一路」沿線。

大陸鋼鐵資訊網站「鋼之家」董事長吳文章估，2026年大陸鋼材出口將面臨一定壓力，出口量將減少約1,000萬噸，主要受出口許可制度及反傾銷案件增加影響。不過，若機電產品出口回升，仍可能帶動鋼材間接出口需求。

除成本與市場變化外，碳排規範亦成為出口壓力來源。鋼鐵生產商寶武資源副總裁張華表示，歐盟已推出低碳鋼採購標準，美國亦有跟進趨勢，國際綠色採購機制逐步形成。另，姜維指，2026年起歐盟碳邊境調整機制（CBAM）實施並擴及鋼鋁產品，企業須承擔合規與碳成本壓力，隨著免費配額逐步取消，出口壓力將進一步上升。

此外，今年為鋼鐵業納入大陸全國碳排放權交易市場後首個履約年。部分大陸業內分析指出，企業除需投入環保改造成本外，亦須購買碳配額，相關成本在當前供需環境下難以完全轉嫁，對經營形成壓力。

中國大陸 中東 鋼鐵

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