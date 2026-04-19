陸祭新規促長期資金買股 社保、保險、基金等可成為上市公司戰略投資者

為推動中長期資金入市，大陸證監會公布新規，包括社保基金、基本養老保險基金等機構投資者，可以作為上市公司戰略投資者，並進一步明確戰略投資者最低持股比例不低於上市公司總股本的5%，並可以根據持股比例提名董事參與上市公司治理，促進資本市場長期穩定發展。

中信證券認為，上述政策具有重大意義，代表大陸資本市場從「防風險、控套利」轉向「引長錢、促協同」，打通社保、保險、公募、理財等兆元級耐心資本入市通道，為優質企業提供長期資本及產業賦能雙輪驅動。同時，預計保險資金參與定增（私募）意願高，有利保險公司長期投資。

大陸證監會17日發布修改後的「證券期貨法律適用意見第18號」，擴大戰略投資者類型，進一步完善上市公司再融資戰略投資者制度，新規自公布之日起施行。

證監會表示，主要修改內容包括擴大戰略投資者類型、明確最低持股比例要求、明確資本投資者的基本要求、完善信息披露要求、進一步強化監管要求、完善相關文字表述六個方面。

在擴大戰略投資者類型方面，明確全國社保基金、基本養老保險基金、企業（職業）年金基金、商業保險資金、公募基金、銀行理財等機構投資者可以作為戰略投資者，以耐心資本作為戰略性資源對上市公司戰略投資。

同時，在規則上將該類投資者界定為資本投資者，將其他實業投資者界定為產業投資者。

在明確最低持股比例要求方面，堅持戰略投資者應當持有上市公司較大比例股份，進一步明確戰略投資者本次認購比例原則上不低於本次發行完成後上市公司總股本的5%，可以根據持股比例提名董事參與上市公司治理。

同時，明確資本投資者的基本要求。在長期、較大比例持股和提名董事參與公司治理基礎上，要求資本投資者應當深入瞭解上市公司產業發展，能夠幫助上市公司引入戰略性資源，或者顯著改善上市公司治理和內部控制，促進上市公司市場資源整合或者增強核心競爭力。

中信證券分析，作為耐心資本主力，保險資金積極入市成為穩定資本市場、股市走向慢牛的重要中長期力量，同時是支持債市等主要金融市場中長期主力資金。