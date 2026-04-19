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大陸半導體設備商 內捲加速

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸本土半導體設備廠商北方華創、中微公司等去年營收大都創下歷史新高。不過，有機構認為，這些公司毛利率下滑，代表大陸國產設備商內捲加速。

日媒報導，大陸半導體設備商北方華創、中微公司、盛美半導體和拓荊科技等公司，在過去一年均創下營收新高。2025年北方華創營收人民幣393.53億元，年增30.85%；中微公司營收人民幣123.8億元，年增36.6%；盛美半導體營收人民幣67.86億元，年增20.80%。

查詢財報資料顯示，北方華創毛利率2022年達到43.8%的近年高點，到2025年前三季度已降至41.4%；中微公司的毛利率於2023年‌達到45.83%的高點，2025年‌則降至了39.17%；盛美毛利率於2023年達到51.9%的高點，2025年的毛利率已經降至48.3%。

分析師指出，雖然領先的本土設備公司仍維持強勁的營收成長，但已有跡象顯示，利潤表現正在惡化。這種壓力來自國內競爭加劇，本土廠商為爭奪過去由美國、日本與荷蘭設備商主導的市場，彼此削價競爭。一些設備商為了將設備導入晶圓廠，不惜打折，甚至直接免費送，競爭變得更加的殘酷。

以北方華創為例，該公司在2025年雖然營收增長30.85%，但淨利潤年減1.77%至人民幣55.22億元。華爾街見聞分析，成本端的壓力顯而易見，無論是原材料採購、技術研發費用增長，還是為了搶市占率而主動讓利，都可能是利潤收窄的推手。

在毛利率下滑的同時，大陸各家國產設備商為提升營收，都開始了業務擴張，將產品線延伸到其他領域，與更多的友商形成更多層面的競爭，內捲全面加速。

在大陸國產半導體設備市場加速內捲的同時，境內業者對於海外設備的進口保持高位。雖然由於美國的出口管制，直接從美國進口的設備額在降低，但是從新加坡、馬來西亞等東南亞地區的進口額卻在增加。

美國 大陸 半導體

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