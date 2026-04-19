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DeepSeek傳尋求首輪融資 目標籌集不少於3億美元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
美國科技網站The Information引述多名消息人士報導，大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）正在尋求首輪外部融資，目標籌集不少於3億美元，估值最少100億美元，打破「從不融資」鐵律。路透
美國科技網站The Information引述多名消息人士報導，大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）正在尋求首輪外部融資，目標籌集不少於3億美元，估值最少100億美元，打破「從不融資」鐵律。路透

美國科技網站The Information引述多名消息人士報導，大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）正在尋求首輪外部融資，目標籌集不少於3億美元，估值最少100億美元，打破「從不融資」鐵律。

消息稱，DeepSeek此前多次拒絕中國頂級創投公司和科技公司的投資邀約，但該新創企業近期已開始與投資方接觸，希望充實資金儲備，以便在研發頂尖人工智慧模型的高成本競爭中占據更有利地位。

報導指出，DeepSeek這次選擇啟動融資，代表創始人梁文鋒終於做出巨大的轉變。先前作為技術理想主義者的他，一直希望保持DeepSeek的獨立性，不受商業壓力的干擾。

不過，這也是DeepSeek第二次被傳「首次融資」。2025年2月，DeepSeek被爆出考慮接受外部資金、潛在資方包括阿里巴巴和國資基金，DeepSeek方面當時明確定性為「純屬謠言」。

在大陸國內，年初智譜和MiniMax先後登陸港交所，到4月市值雙雙超過港幣4,000億元、折合500億美元量級，智譜三個多月漲幅超過700%，市值已超過京東和百度，同為大模型獨角獸的月之暗面估值從去年11月的40億美元漲到180億美元。

這也意味著，無論放在胡潤2025年全球獨角獸榜把DeepSeek估值標為人民幣1.05兆（折合約1,450億美元）的層面，還是放在2026年的AI估值坐標裡，DeepSeek如果以100億美元估值融資，整體估值相對偏低。

此外，DeepSeek V4的發布時間一再推遲，跟模型本身關係不大，實際上是一場底層硬體的大遷移。以往DeepSeek所有模型都基於輝達晶片訓練。但這次V4將運行在華為最新昇騰晶片上。

觀察者網指出，V4作為兆級參數級新一代模型，訓練成本將明顯高於V3。DeepSeek母公司幻方量化的利潤能覆蓋DeepSeek過去的研發節奏，但面對V4這樣更重資產的版本迭代，加上Agent、多模態等方向的並行投入，DeepSeek過去的「不缺錢」的景況恐已生變。

阿里巴巴 大陸 梁文鋒

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