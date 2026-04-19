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大陸AI、鋰電企業 Q1財報看俏

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

A股上市公司開始密集披露第1季財報預告，目前已有158家發布公告，從行業分布看，業績「預喜」的上市公司主要集中在人工智慧（AI）、有色金屬、鋰電三大賽道。

預喜‌通常指在正式公布業績前，上市公司預先披露其經營業績好轉，即預計淨利潤將明顯增長、轉虧為盈或保持穩定增長等積極信號。

證券日報報導，AI產業鏈第1季財報表現格外突出。在全球算力基礎設施建設加速的背景下，記憶體、光通信、印刷電路板、電子通路商等細分領域，多家上市公司業績爆發。

例如記憶體領域的香農芯創預計第1季淨利潤為人民幣11.4億元至14.8億元，年增6,714.7%至8,747.2%；在光通信領域，光庫科技預計第1季淨利潤為人民4,370幣萬元至4,587萬元，年增303%至323%；在印製電路板領域，滬士電子預計第1季淨利潤為人民幣11.8億元至12.6億元，年增54.8%至65.3%；在電子通路領域，華強實業預計淨利潤為人民幣1.9億元至2.3億元，年增80%至120%。

有色金屬產業鏈受益產品價格上行與下游需求回暖，不少龍頭企業營收及獲利均出現強勁增長。在貴金屬領域，湖南黃金第1季淨利潤人民幣5.3億元至6.3億元，年增60%至90%；西部黃金預計第1季淨利潤為人民幣4.5億元至5.6億元，年增1,161.4%至1,469.7%。

歷經市場調整後，鋰電賽道多家上市公司在今年第1季迎來業績拐點。例如鋰業領軍企業贛鋒鋰業預計淨利潤為人民幣16億元至21億元，與去年相比轉虧為盈。

人民幣 上市公司

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