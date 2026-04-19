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大陸證監會披露IPO進展 紫光展銳拚手機晶片第一股

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
新紫光集團旗下IC設計公司「紫光展銳」近來力拚突圍全球手機晶片市場，預計將在上海科創板首次公開發行IPO。圖／取自紫光展銳官網
新紫光集團旗下IC設計公司「紫光展銳」近來力拚突圍全球手機晶片市場，預計將在上海科創板首次公開發行IPO。圖／取自紫光展銳官網

大陸證監會披露紫光展銳IPO進展，作為大陸5G通信基頻晶片及智慧手機SoC晶片龍頭，紫光展銳即將在第2季完成輔導驗收，並向上交所科創板申報，衝刺大陸國產手機晶片第一股。

從最新股權結構來看，目前紫光展銳控股股東為新紫光集團旗下北京紫光展訊投資管理有限公司，持股32%；第二大股東為國家積體電路產業投資基金股份有限公司（大基金），持股12%；第三大股東為英特爾（中國），持股10%。

此外，同屬國資的上海積體電路產業投資基金和大基金二期，也分別持有紫光展銳3%的股權。

紫光展銳成立於2013年，是大陸IC設計企業，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍牙、衛星通信等全場景通信技術和智慧SoC處理器技術。

根據市場研究機構Counterpoint Research最新發布研究報告顯示，在2025年的全球智慧手機SoC市場，聯發科以34.4%市占的出貨量位居第一，第二到第五名則分別是高通的25.1%、蘋果的18.1%、紫光展銳的12.1%和三星的5.7%緊跟在後。預計2026年紫光展銳的市占約為11.2%。

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