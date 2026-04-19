倡多邊主義 陸擬開放市場、擴大內需

大陸財經官員近日出席全球重要經濟會議紛紛提到大陸內部經濟情勢，除表達大陸將擴大內需、進一步開放市場，也呼籲各國應踐行真正的多邊主義，堅定維護自由貿易，建設開放型世界經濟。

據中國人民銀行網站，國際貨幣基金十六至十七日在美國華府召開第五十三屆國際貨幣與金融委員會會議。央行行長潘功勝在會上表示，當前世界經濟面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義愈演愈烈，各種經貿限制明顯增多，氣候變化、能源、糧食等多重挑戰疊加，人工智慧引領新一輪科技革命和產業變革，帶來機遇和風險。

潘功勝說，「近期地緣政治衝突加劇」，進一步拖累全球經濟增長，加劇金融市場波動性，影響全球金融穩定。面對這些挑戰，各國應踐行真正的多邊主義，堅定維護自由貿易，建設開放型世界經濟，推進全球治理體系改革，提升發展中國家話語權，構建更加公平開放的國際經貿秩序。

潘功勝指出，「貿易政策不確定性仍高，加之中東局勢引發負面供給衝擊，對全球經濟和金融市場產生持續影響」。ＩＭＦ應加強對「主要發達經濟體」財政風險及其溢出效應監督，並強調「貿易保護主義無法解決全球失衡問題」，穩定、理性和可預期的合作尤為珍貴。

另據大陸財政部網站，大陸財長藍佛安十六日出席世界銀行發展委員會第一一三次會議時，也呼籲世銀踐行多邊主義，並幫助廣大發展中國家成員完善基礎設施。他還提到大陸作為全球第二大經濟體和最大的發展中國家，近年對全球經濟增長貢獻率穩定在百分之卅左右，將繼續發揮全球增長主要引擎作用，大力擴大內需、提振消費，進一步釋放超大規模市場活力潛力，與世界共享大陸發展的機遇和紅利。