搶特斯拉市占 比亞迪申請加入歐車協會

大陸低成本、高科技的電動汽車在全球多地攻城撂地，其中的比亞迪正與歐洲汽車製造商協會（ＡＣＥＡ）就入會事宜展開磋商，若入會成功，將成為史上首家加入ＡＣＥＡ的大陸車企，將改變歐洲汽車產業的利益結構、政策遊說格局，搶占特斯拉市占，爭取更多歐洲市場的話語權。

彭博報導，該協會發言人證實，比亞迪已提交入會申請，目前尚未就該申請作出決定。ＡＣＥＡ總部位於比利時布魯塞爾，目前擁有十七家成員，除歐洲車企之外，也包括福特和本田等跨國車企。

分析認為，在與福斯、Stellantis等歐洲車企競爭加劇的背景下，加入該組織將有助於提升比亞迪在當地的影響力，也可以搶占特斯拉市占。比亞迪目前是大陸電動車龍頭，在大陸本土價格戰持續的情況下，仍在歐洲市場取得進展，並在一定程度上緩解歐盟關稅帶來的壓力。

為進一步擴大在歐洲的布局，比亞迪正在匈牙利建設首座工廠，並計畫於 二○二六年第二季量產，從而規避額外關稅成本。其他大陸車企也採取類似路徑，例如奇瑞已在巴塞隆納開展整車組裝業務。

易車網報導，整個二○二五年，大陸品牌在歐洲賣出了八十一點一萬輛車，年增百分之九十九，市占從百分之三點一跳到了百分之六點一。英國衛報預計，大陸品牌能占到英國新車銷量的十分之一。而在德國這個歐洲最大的汽車市場，比亞迪從一月到十一月的累計銷量年增超過百分之六四七點五。

除了歐洲，墨西哥和加拿大也在快速擴張。墨西哥僅比亞迪一家就占到該國電動車與插電式混合動力車銷量的七成。加拿大則與陸達成協議，每年將允許四點九萬輛大陸電動汽車進入市場。

但美國，仍是嚴防死守。美國商務部長盧特尼克表示，不存在大陸資本投資美國汽車產業的可能性，並稱美國不需要像比亞迪這樣的電動車企業進入本土市場。當被問到是否可能由比亞迪設立合資工廠時，盧特尼克僅以一句「不會」（ＮＯ）作答，隨後他並表示，「美國不會讓比亞迪進來。」

福斯新聞網報導，福特汽車ＣＥＯ法利十三日表示，如果允許大陸汽車製造商在美國銷售汽車，將對美國製造業造成「毀滅性打擊」。