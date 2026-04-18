拼多多涉暴力對抗監管 「幽靈外賣」案被罰最多

中國國家市場監督管理總局昨天公布對7家電商平台「幽靈外賣」系列案的行政處罰決定；其中，拼多多以人民幣15.22億元的罰沒金額高居榜首，被課以最重罰度。行政處罰決定書提到，拼多多在調查過程中，採用暴力、軟對抗等手段，阻礙監管執法。

陸媒財新網之前報導，2025年12月3日，上海市市場監督管理局人員在國家市場監督管理總局轉介下，到拼多多上海總部調查，演變成雙方肢體衝突，市監局人員報警。當局以阻礙職務為由，對數名拼多多員工進行行政拘留等。其後，拼多多開除多名員工，但仍遭監管部門擴大調查。

中國市監總局17日公告，對拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音、淘寶、天貓等7家電商平台「幽靈外賣」系列案作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店鋪3至9個月不等，並處以罰沒款共計人民幣35.97億元（約新台幣166億元）。

中國監管當局這次鎖定的是將蛋糕外賣訂單低價轉包的數以萬計「幽靈店鋪」。消費者因此花大錢，買到低價劣質且有食安疑慮的蛋糕。

中國市監總局公布的行政處罰決定書顯示，拼多多以人民幣15.22億元的罰沒金額高居榜首，其他依序是美團人民幣7.4億元、京東人民幣6.3億元、餓了麼人民幣5.5億元、抖音人民幣5689萬元、淘寶人民幣4697萬元、天貓人民幣3174萬元。

行政處罰決定書顯示，拼多多平台內裱花蛋糕經營者中，4522家未上傳食品經營許可證；4941家上傳的食品經營許可證許可範圍不含裱花蛋糕；拼多多未依法對上述9463家食品經營者履行資質審查義務，致使其進入平台展開食品經營活動，涉案交易額約人民幣9708.93萬元，違法所得人民幣584.16萬元。

同時，授權轉單平台允許商家未告知消費者一鍵轉單加工食品，侵害知情權與食品安全，違法所得人民幣8664.24元。

行政處罰決定書提到，「在本案調查過程中，本局多次出具『限期提供材料通知書』、『責令改正通知書』，當事人多次出現無正當理由拒絕提供有關材料、信息，或提供虛假材料、信息等行為，甚至採用暴力、軟對抗等手段阻礙監管執法」。

上述暴力對抗監管行為，在7家同案被罰的電商平台中，僅拼多多一家出現。

拼多多被重罰人民幣15.22億元，占比最大的部分是按「每未履行1家店鋪的資質審查義務，處以16萬元罰款」計算。本次處罰涉及違規店鋪共9463家，因此被重罰人民幣15.1408億元。

中國市監總局是根據幽靈店鋪是否有交易、交易金額大小等因素，按每家幽靈店鋪罰款人民幣1萬至16萬元不等。拼多多則被處以人民幣16萬元/家的最重罰度。

對比其他平台，雖然同樣存在資質審核失職問題，但因在調查中配合程度相對較好，單店罰款金額遠低於人民幣16萬元。