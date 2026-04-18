中東戰爭造成原材料成本大幅上升 大陸家電出口喊漲10%

中東衝突爆發以來，大陸家電出口中東的物流運輸短期內遇阻，有企業將加強就近供應。同時原材料成本大幅上升，有的家電出口漲價約10%，來化解成本壓力。

第一財經日報報導，海爾海外電器產業副總裁張慶福在第139屆廣交會上表示，中東衝突短期對物流有影響，出口中東的貨物有的發不過去，有的在中途要迂迴轉運。

張慶福進一步指出，現在荷莫茲海峽過不去，海爾計劃5月起從其他地方向中東供貨，海爾在埃及、土耳其等地的海外生產基地將可以發揮作用。由於海爾在中東有庫存儲備，當地銷售影響不大。

中東衝突還帶來原材料成本上漲。創維白電業務相關人士透露，冰箱、洗衣機的原材料很多是從中東進口，這些原材料現在供應緊張。塑膠等原材料今年4月價格比去年年底上漲了約50%到80%，加上匯率上升3%到4%，所以創維的冰箱、洗衣機的出口價上漲了差不多10%，有些客戶希望等戰爭之後再發貨。

卓力電器集團執行董事、總經理張卓凡指出，今年訂單充足，但成本壓力大，整體成本上升了約10%。中東戰爭後，部分塑膠目前的價格比去年年底上漲了60%到70%，所以今年3月他們開始與海外客戶談漲價。

張卓凡坦言，現在歐美消費者對價格非常敏感、零售終端也難漲價，品牌商之間都在觀望、擔心先漲價會丟失市占。在此情況下，只能大家分攤成本壓力，例如工廠和客戶各承擔成本增加的5個百分點。

另一家小家電出口企業的相關負責人也表示，向中東出口的貨物現在都較難出去，海運受到影響。另一方面，受材料等成本上漲影響，本屆廣交會前，整個行業都在漲價，漲幅大約5%到10%不等。塑膠占比較大的產品，漲幅會大一些。

以吸塵器為主業的萊克電氣，出口中東的業務受到一定影響，但因中東業務在公司整體業務中占比很低，所以影響不大。

萊克電氣海外市場部行銷總監楊越超透露，材料成本上升會導致價格上漲，各個家電品類的出口價格漲幅各不相同。他們正在拓展淨水機、咖啡機等新品類，來推動海外市場業務的持續增長。