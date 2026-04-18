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紫光展銳即將完成IPO輔導驗收 衝刺大陸國產手機晶片第一股

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸晶片設計巨頭新紫光集團旗下IC設計公司「紫光展銳」近來強勢突圍全球手機晶片市場，繼日前已完成股份制改革工商變更後，已在上海證監局辦理IPO輔導備案，擬在上海科創板首次公開發行（IPO）股票並上市。（圖／取自紫光展銳官網）
大陸晶片設計巨頭新紫光集團旗下IC設計公司「紫光展銳」近來強勢突圍全球手機晶片市場，繼日前已完成股份制改革工商變更後，已在上海證監局辦理IPO輔導備案，擬在上海科創板首次公開發行（IPO）股票並上市。（圖／取自紫光展銳官網）

大陸證監會披露紫光展銳IPO上市輔導工作進展情況報告（第三期）顯示，作為大陸5G通信基頻晶片及智慧手機SoC晶片龍頭，紫光展銳即將於今年第2季完成IPO輔導驗收，並提交科創板IPO申報，衝刺大陸國產手機晶片第一股。

芯智訊報導，根據輔導報告顯示，本期紫光展銳IPO輔導時間為2026年1月至2026年3月，輔導機構是國泰海通、中信建投。

輔導期內，紫光展銳完成公司治理、三會運作、內控體系全面規範整改；財務會計、收入確認、關聯交易、同業競爭全面核查；股權歷史沿革、股東資質（國家大基金、英特爾等）全面梳理；並對照科創板上市五大條件逐項完成核查驗證。

以及IPO申報招股書框架、全套申報底稿已搭建完成；已全面啟動輔導驗收準備工作，預計2026年第2季完成輔導驗收。而在驗收通過後，預計紫光展銳將提交科創板 IPO申報。

根據市場研究機構Counterpoint Research最新發布的研究報告顯示，在2025年的全球智慧手機SoC市場，聯發科以34.4%市占的出貨量位居第一，第二到第五名則分別是高通的25.1%、蘋果的18.1%、紫光展銳的12.1%和三星的5.7%緊跟在後。預計2026年紫光展銳的市占約為11.2%。

財務數據方面，根據紫光展銳先前披露的信息顯示，2022年紫光展銳營收達到人民幣140億元，年增20%；雖然2023年全球智慧手機市場出貨量年減3.2%，但紫光展銳的營收仍突破人民幣130億元的規模；2024年紫光展銳銷售收入人民幣145億元，年增11%。

紫光展銳於2025年6月27日在上海證監局辦理輔導備案，擬在科創板首次公開發行股票並上市。

從最新的股權結構來看，目前紫光展銳的控股股東為新紫光集團旗下北京紫光展訊投資管理有限公司，持股32%；第二大股東為國家積體電路產業投資基金股份有限公司（又稱「大基金」），持股12；第三大股東為英特爾（中國），持股10%。

此外，同屬國資的上海積體電路產業投資基金和大基金二期，也分別持有紫光展銳3%的股權。

紫光展銳成立於2013年，是大陸IC設計企業，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍牙、衛星通信等全場景通信技術和智慧SoC處理器技術。

作為一家擁有20多年歷史的通信晶片廠商，展銳是目前全球僅有的擁有完整2/3/4/5G基頻晶片技術的6家廠商之一，其他5家則為高通、聯發科、展銳、華為、三星、蘋果。

而除了基頻技術能力之外，展銳還可提供高性能SoC處理器、射頻晶片、射頻前端、電源管理、音訊處理、無線連接、多媒體晶片等周邊套片設計能力。

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