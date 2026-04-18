快訊

再改口！怒轟美國拒解封波灣港口 伊朗軍方：荷莫茲將恢復「嚴格管控」

日職／徐若熙依原訂計畫降二軍調整 軟銀教頭：能應付比賽就回到輪值

聽新聞
0:00 / 0:00

中國大陸重罰「幽靈外賣」電商 7平台回應：誠懇接受

中央社／ 台北18日電

中國官方打擊「幽靈外賣」，對拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音、淘寶、天貓等7家電商平台開出共計新台幣168億元的天價罰單，對此，7家平台皆回應「誠懇接受，堅決服從」。

中國國家市場監督管理總局官網17日公告，對拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音、淘寶、天貓等7家電商平台「幽靈外賣」系列案，依據相關法律規定作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店鋪3至9個月不等，並處以罰沒款共計人民幣35.97億元。

據陸媒澎湃新聞報導，拼多多表示對此誠懇接受，堅決服從。「我們將以此為戒，進一步規範業務流程，完善升級。堅守初心，積極履行社會責任。」

美團回應，「我們將按照食品安全監管要求，深入落實各項整改措施，全面提升治理能力，在各級監管部門指導下，堅決打擊餐飲轉單、利用虛假資質上線等違法違規行為和黑灰產產業鏈，進一步升級舉措、強化治理力度，切實守護外賣食品安全」。

京東表示，「我們全面接受並堅決擁護執行市場監管總局的食安監管要求」。京東將持續升級技術手段，優化審核機制，壓實主體責任，保障食品安全和品質。

淘寶閃購（前身餓了麼）回應，堅決執行市場監管總局相關行政處罰決定。「我們將按照食品安全監管要求，全面排查，堅決治理，持續和常態化開展平台合規建設和落實整改工作」。

抖音表示，「對此處罰，我司誠懇接受，堅決落實。我們將繼續強化依法經營，持續提升合規治理水平，切實履行社會責任，積極營造健康平台生態，攜手平台內商家為廣大消費者提供更加優質的服務」。

淘天集團（淘寶、天貓）表示堅決執行市場監管總局相關行政處罰決定。「我們將按照食品安全監管要求，全面排查，堅決治理，持續和常態化開展平台合規建設和落實整改工作」。

「幽靈外賣」是指未取得食品經營許可的業者透過租借證照、使用虛假位址、偽造門市照片等手段進駐電商平台從事外賣。這次被中國官方鎖定的是將蛋糕外賣訂單低價轉包的幽靈店鋪，消費者因此花大錢購入劣質且有食安疑慮的蛋糕。

拼多多 淘寶 天貓 電商

相關新聞

158家A股公司率先披露第1季財報預告 AI、有色金屬、鋰電三賽道亮眼

已有158家A股上市公司披露第1季財報預告，其中超八成公司業績預喜。從行業分佈看，業績預喜的上市公司主要集中在人工智慧（AI）、有色金屬、鋰電三大賽道...

擴大戰投類型、明確持股不低於5% 大陸證監會新規促「長錢」入市

推動中長期資金進入股市，大陸證監會公布新規，包括社保基金、基本養老保險基金等機構投資者，可以作為戰略投資者，並進一步明確戰略投資者本次認購比例原則上不低於本次發行完成後上市公司總股本的5%，並可以根據持股比例參與上市公司治理。

北京下月禁飛禁售無人機 大陸掀二手拋售潮

大陸無人機產業今年迎來史上最嚴監管，尤其北京下個月起全市將被劃為無人機管制空域，所有室外飛行均須審批，無人機及核心零部件將在北京禁售、禁租。嚴規之下，無人機市場行情遇冷。

大陸「五一」出境遊市場生變 遊客回流加上春假帶動境內遊預訂量

中東局勢對航旅業的影響仍在持續。有旅行社人士表示，今年大陸「五一」旅遊市場走勢已基本落定，出境遊遊客流向發生改變，部分轉向國內市場，加上「春假+五一」，旅行社境內遊預訂人次增長明顯。

DeepSeek擬首度對外融資 V4徹底擺脫輝達

打破「從不融資」鐵律的大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek正尋求首輪外部融資，目標籌集至少3億美元（新台幣96億元），估值最少100億美元（新台幣3185億元）。

紫光展銳即將完成IPO輔導驗收 衝刺大陸國產手機晶片第一股

大陸證監會披露紫光展銳IPO上市輔導工作進展情況報告（第三期）顯示，作為大陸5G通信基頻晶片及智慧手機SoC晶片龍頭，紫光展銳即將於今年第2季完成IPO輔導驗收，並提交科創板IPO申報，衝刺大陸國產手機晶片第一股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。