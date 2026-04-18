中國大陸重罰「幽靈外賣」電商 7平台回應：誠懇接受

中國官方打擊「幽靈外賣」，對拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音、淘寶、天貓等7家電商平台開出共計新台幣168億元的天價罰單，對此，7家平台皆回應「誠懇接受，堅決服從」。

中國國家市場監督管理總局官網17日公告，對拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音、淘寶、天貓等7家電商平台「幽靈外賣」系列案，依據相關法律規定作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店鋪3至9個月不等，並處以罰沒款共計人民幣35.97億元。

據陸媒澎湃新聞報導，拼多多表示對此誠懇接受，堅決服從。「我們將以此為戒，進一步規範業務流程，完善升級。堅守初心，積極履行社會責任。」

美團回應，「我們將按照食品安全監管要求，深入落實各項整改措施，全面提升治理能力，在各級監管部門指導下，堅決打擊餐飲轉單、利用虛假資質上線等違法違規行為和黑灰產產業鏈，進一步升級舉措、強化治理力度，切實守護外賣食品安全」。

京東表示，「我們全面接受並堅決擁護執行市場監管總局的食安監管要求」。京東將持續升級技術手段，優化審核機制，壓實主體責任，保障食品安全和品質。

淘寶閃購（前身餓了麼）回應，堅決執行市場監管總局相關行政處罰決定。「我們將按照食品安全監管要求，全面排查，堅決治理，持續和常態化開展平台合規建設和落實整改工作」。

抖音表示，「對此處罰，我司誠懇接受，堅決落實。我們將繼續強化依法經營，持續提升合規治理水平，切實履行社會責任，積極營造健康平台生態，攜手平台內商家為廣大消費者提供更加優質的服務」。

淘天集團（淘寶、天貓）表示堅決執行市場監管總局相關行政處罰決定。「我們將按照食品安全監管要求，全面排查，堅決治理，持續和常態化開展平台合規建設和落實整改工作」。

「幽靈外賣」是指未取得食品經營許可的業者透過租借證照、使用虛假位址、偽造門市照片等手段進駐電商平台從事外賣。這次被中國官方鎖定的是將蛋糕外賣訂單低價轉包的幽靈店鋪，消費者因此花大錢購入劣質且有食安疑慮的蛋糕。