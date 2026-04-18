158家A股公司率先披露第1季財報預告 AI、有色金屬、鋰電三賽道亮眼

已有158家A股上市公司披露第1季財報預告，其中超八成公司業績預喜。從行業分佈看，業績預喜的上市公司主要集中在人工智慧（AI）、有色金屬、鋰電三大賽道。

證券日報報導，AI產業鏈第1季財報表現格外突出。在全球算力基礎設施建設提速的背景下，記憶體、光通信、印製電路板、電子元器件授權分銷等細分領域多家上市公司業績爆發。

例如記憶體領域的香農芯創預計第1季淨利潤為人民幣11.4億元至14.8億元，年增6714.7%至8747.2%。對於業績增長的主要原因，該公司表示，在生成式人工智慧應用需求蓬勃增長的強勁驅動下，行業景氣度持續上行，企業級存儲產品價格持續上漲，公司盈利能力持續改善，利潤水準大幅提高。

在光通信領域，光庫科技預計第1季淨利潤為人民4370萬元至4587萬元，年增303%至323%；在印製電路板領域，滬士電子預計第1季淨利潤為人民幣11.8億元至12.6億元，年增54.8%至65.3%；在電子元器件授權分銷領域，華強實業預計淨利潤為人民幣1.9億元至2.3億元，年增80%至120%。

有色金屬產業鏈受益于產品價格上行與下游需求回暖，龍頭企業迎來「量價齊升」。在稀土領域，北方稀土預計第1季淨利潤為人民幣9億元至9.4億元，年增109.1%至118.4%。中稀有色預計第1季淨利潤為人民幣1.5億元至1.8億元，年增217.3%至280.7%。

在貴金屬領域，湖南黃金第1季淨利潤人民幣5.3億元至6.3億元，年增60%至90%；西部黃金預計第1季淨利潤為人民幣4.5億元至5.6億元，年增1161.4%至1469.7%。

歷經市場調整後，鋰電賽道多家上市公司在今年第1季迎來業績拐點。例如鋰業領軍企業贛鋒鋰業預計歸屬淨利潤為人民幣16億元至21億元，與上年相比轉虧為盈；鋰電材料企業天華新能源淨利潤為人民幣9億元至10.5億元，年增27517.5%至32120.4%。

蘇商銀行特約研究員付一夫表示，這些賽道業績爆發，本質上是科技創新驅動、供需格局優化等共同作用的結果。