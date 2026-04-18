大陸「五一」出境遊市場生變 遊客回流加上春假帶動境內遊預訂量

中東局勢對航旅業的影響仍在持續。有旅行社人士表示，今年大陸「五一」旅遊市場走勢已基本落定，出境遊遊客流向發生改變，部分轉向國內市場，加上「春假+五一」，旅行社境內遊預訂人次增長明顯。

財聯社報導，大陸民航專家韓濤指出，目前國際航空市場的恢復節奏仍取決於中東局勢與航油價格走勢，若局勢緩和、油價回落，國際航線旅客量將恢復增長。

春秋旅遊副總經理周衛紅表示，今年「五一」假期，受部分國家和地區局勢影響，出境遊旅遊市場遊客流向出現改變。部分遊客調整出行計畫，轉向濟州島、曼谷、普吉島、新加坡以及中亞和外高加索等方向的出境目的地或部分境內目的地。部分地區春假在「五一」前，不少遊客會選擇在4月27日、28日提前出發。

國際航班方面，航班取消率仍較高。據航班管家數據，截至目前，2026年「五一」假期期間，國際計畫航班取消率為7.4%，高於去年「五一」航班實際取消率3.8個百分點。其中，境內航司取消率偏高的主要區域為西亞、東亞、大洋洲，取消率分別為34%、21.2%、14.4%。此外，東南亞取消率為6.4%。

民航專家韓濤認為，西亞因接近中東區域，航班有所收縮。中歐航線，受中東局勢影響，直飛需求大增，航司加大寬體機投入，使得大洋洲航線運力投入減少。東亞方面則是受日本航線取消率高影響。

東南亞航線方面，韓濤進一步解釋，由於日本航線取消，不少航司運力轉投東南亞市場，該航線市場競爭激烈，疊加中東局勢影響，燃油成本激增，今年「五一」期間，在航司機票收入無法覆蓋航油成本的情況下，東南亞航班取消率也不低。

不過，對於旅行社而言，不少旅行社主要預訂非低成本航司的航班，目前暫未遇到航班取消的情況，且已預訂的客單，基本以補交燃油附加費的方式為主。

從眾信旅遊「五一」旅遊產品預訂情況來看，長線出境遊方面，義大利、澳洲、西葡仍是遊客首選，其中澳新市場出遊人數年增45%。此外，受2025年底大陸恢復赴加拿大團隊遊，赴北美目的地的出遊人數較去年同期增長258%。

眾信旅遊媒介公關經理李夢然認為，從市場趨勢來看，近年來長線出境遊客會將歐洲遊作為首選，這部分客群如今正逐漸轉向其他目的地，如北美、南美、澳新等地，今年這幾個市場訂單增速表現比較明顯。

嶺南控股旗下廣之旅方面表示，受市場環境變化影響，部分傳統出境線路短期承壓，但澳新市場恢復穩健、需求旺盛，且該市場具有高需求、高客單、高複購的特點，為此，公司近日在北京組建了澳新事業部，布局華北出境遊市場。

春秋旅遊方面表示，截至目前，該公司「五一」假期境內旅遊預訂人次年增超20%。假期期間，甘肅張掖、湖南郴州、衡陽以及重慶的三峽遊輪等目的地和產品熱度快速攀升。

眾信旅遊方面，2026年「五一」境內遊市場出遊人次較去年同期增長168%，境內遊GMV年增38%，目前仍在收客中。

出行方面，4月16日「五一」前夕火車票（即4月30日出發的火車票）開售，同程旅行平台數據顯示，截至4月16日上午10點，已開售的京港、京廣、滬昆等多條長途幹線出現「秒空」。

從境內經濟艙預售票價來看，航班管家數據顯示，今年「五一」期間票價同比增長9.4%。不過，截至4月14日，「五一」假期出行的國內航線機票預訂量超250萬張，出入境航線機票預訂量超81萬張，均與去年同期基本持平。