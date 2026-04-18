快訊

影／日本史上最大宗！台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」 羽田機場闖關遭逮

獨／剴剴案郁方罵錯人道歉 林月琴：不因受輿論才認錯「應講出錯在哪」

44歲娜塔莉波曼懷孕了！喜迎與法籍男友第一個孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek擬首度對外融資 V4徹底擺脫輝達

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
DeepSeek即將推出的新一代模型V4，傳將捨棄輝達改採華為設計的最新晶片。路透
DeepSeek即將推出的新一代模型V4，傳將捨棄輝達改採華為設計的最新晶片。路透

打破「從不融資」鐵律的大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek正尋求首輪外部融資，目標籌集至少3億美元（新台幣96億元），估值最少100億美元（新台幣3185億元）。

此外DeepSeek V4的發布時間一再推遲，跟模型本身關係不大，實際上是一場底層硬體的大遷移。以往DeepSeek之前所有模型都基於輝達達晶片訓練。但這次V4將運行在華為最新的昇騰晶片上。

The Information報導，DeepSeek這次選擇啟動融資，代表DeepSeek創始人梁文鋒終於做出巨大的轉變。先前作為技術理想主義者的他，一直希望保持DeepSeek的獨立性，不受商業壓力的干擾。

DeepSeek上一次發布新一代模型，還是在2025年 R1爆火時。如今DeepSeek已經讓全行業等了一年半。

如果此次融資成功，DeepSeek就可以擁有更多算力，同時還能開出更高薪酬，防止頂尖研究者流失。

不過，由於DeepSeek「大陸初創公司」的身分，一些美國風險投資人態度會比較謹慎。

V4原定今年2月亮相，但已跳票多次。路透在4月初給出的最新時間是「未來幾周內」。從目前已知資訊來看，V4的規模和野心遠超前代。參數量躍升至萬億級別。

V4採用MoE架構，總參數約1兆，但每個token僅啟動約370億參數，推理成本與V3持平。這個設計思路延續了DeepSeek一貫的效率優先哲學。

V4引入一套名為Engram的條件記憶架構，實現對超長上下文的恒定時間檢索。據內部測試，在100萬token長度下的資訊召回率達到97%，遠超V3在128K上下文時的表現。

金融時報報導，V4將是DeepSeek首個原生多模態模型，支持文本、圖像和影片生成。先前DeepSeek的模型一直以純文字為主，而其他旗艦模型早已擁抱多模態。

V4從立項之初就以代碼生成為核心目標。內部benchmark顯示SWE-bench成績超過80%，HumanEval達到90%。據稱V4能處理整個代碼倉庫級別的複雜bug修復，在長上下文代碼推理上的表現將超越Claude和GPT系列。

DeepSeek的工程師們花了大量時間解決V4對華為晶片的適配問題，重寫核心代碼，從輝達的CUDA生態遷移到華為的CANN架構。這是一個技術決策，也是一個戰略信號。

DeepSeek刻意沒有給輝達和AMD提前提供V4做優化適配，而是將早期存取權限獨家給了國產晶片廠商。

如果V4在華為晶片上跑出有競爭力的性能，將是全球第一個不依賴輝達的前沿AI模型。

算力 梁文鋒 DeepSeek 輝達

延伸閱讀

「晶片≠濃縮鈾」 黃仁勳：咋不能賣中？糟糕的類比

史丹福大學報告：台灣AI採用率提高 工業機器人成長搶眼

分散對輝達依賴？OpenAI傳將砸200億美元 採用AI新創Cerebras的晶片

OpenAI傳採用美新創晶片 三年砸200億美元

相關新聞

DeepSeek擬首度對外融資 V4徹底擺脫輝達

打破「從不融資」鐵律的大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek正尋求首輪外部融資，目標籌集至少3億美元（新台幣96億元），估值最少100億美元（新台幣3185億元）。

比亞迪申請加入歐洲汽車製造商協會 目標成為首個大陸車企成員

大陸電動車龍頭比亞迪，正與歐洲汽車製造商協會（ACEA）就入會事宜展開磋商，此舉將為比亞迪在面臨電動車進口關稅的歐洲市場爭取更多話語權。若比亞迪入會成功，將成為史上首家加入 ACEA 的大陸車企，這將直接改變歐洲汽車產業的利益結構、政策遊說格局與中歐電動車競爭的力量平衡。

全球經濟復甦乏力 陸財長：中國將持續發揮全球成長主要引擎作用

中東戰事影響全球經濟局勢。大陸財政部部長、世行中國理事藍佛安表示，當前全球經濟復甦乏力，地緣衝突不斷升級，中方希望世行踐行多邊主義，為維護好現行國際秩序貢獻正能量。藍佛安並強調，作為全球第二大經濟體和最大的發展中國家，近年來中國對全球經濟成長貢獻率穩定在30%左右，為全球發展做出正面貢獻。中國將持續發揮全球成長主要引擎作用，大力擴大內需、提振消費，進一步釋放中國超大規模市場活力潛力，與世界分享中國發展的機會與紅利。

iPhone在陸出貨暴增20%

最新數據顯示，儘管記憶體晶片價格上漲推高成本，導致中國大陸上季整體手機出貨下滑，但蘋果iPhone在當地出貨量暴增20%，表現為所有主要廠商中最強。

源傑科技登A股新股王

大陸A股昨（17）日誕生新股王。被視為共同封裝光學（CPO）概念股的源傑科技昨收在人民幣1,445元、漲幅超過10%，超越貴州茅台收盤價人民幣1407.24元，躍居A股市場第一高價股。

長江存儲迎「史詩級擴產」

為因應龐大訂單，大陸記憶體廠長江存儲、長鑫科技正以最快速度擴展產能。其中，長鑫科技正在籌備IPO，擬募資近人民幣300億元用於製造與技術升級；長江存儲也計劃擴建三座新廠，產能力拚翻倍。業界形容，大陸記憶體廠商正進行「史詩級擴產」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。