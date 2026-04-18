台企聯會長換屆改選 廈門台協韓螢煥出線

小米創辦人、董事長雷軍一行自昨天上午6時30分開啟全程15小時續航力驗證直播，駕駛新一代小米SU7Pro從北京到上海，全程僅在山東臨沂充過一次電，昨晚順利抵達上海小米公司，完成了1313公里中途只充一次電的挑戰；對於他因為一句「1300公里只充一次電」遭質疑和網暴，雷軍說自己從沒說過這句話，是網路言論斷章取義要「黑」他，不過這次「超變態超瘋狂」的直播，以行動驗證了小米產品實力，回應不實傳言。

2026-04-18 14:27