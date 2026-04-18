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台企聯會長換屆改選 廈門台協韓螢煥出線
台企聯第7屆換屆選舉委員會第一次會議推選廈門台協會長韓螢煥、鄭州台協會長王尚卿分別為第7屆會長、監事長候選人，將提交會員大會表決，過往會員大會召開時間多落在5月。
中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）第7屆換屆選舉委員會第一次會議17日在上海召開，會議應出席委員64人，實到62人，出席率96.9%。根據投票結果，會議分別推選韓螢煥、王尚卿為台企聯第7屆會長、監事長候選人。
韓螢煥18日對中央社表示，現在算是候選人身分，相當於在常務副會長、常務副監事長裡面通過資格審核，後續必須對會員代表大會說明，有待會員大會表決，會員大會召開時間正由秘書處安排中。
韓螢煥提到，參與台企聯會長選舉完全是出於個人意願，參加會務、活動與服務台商需要投入很多時間，這是經過衡量後做出的決定。
台企聯是由中國大陸批准成立的非營利性社會團體，在2007年成立，成員以各地台商協會為主體，接受業務主管單位中國大陸國台辦與社團登記管理機關中國大陸民政部業務指導和監督管理。
台企聯每3年改選一次，現任台企聯會長為李政宏。
公開資料顯示，韓螢煥為廈門東亞機械工業股份有限公司董事長、台企聯常務副會長、廈門台協會長，現年66歲，深耕大陸經濟多年；廈門東亞機械於2021年7月在深交所創業板上市。王尚卿為河南丹尼斯百貨有限公司董事長，現任台企聯常務副會長、鄭州台協會長。
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