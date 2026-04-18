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1313公里只充一次電…雷軍直播15小時親測小米SU7京滬續航

世界日報／ 中國新聞組／北京18日電
雷軍挑戰成功！小米新SU7行駛1313公里只充1次電，連續直播15個小時，多名車友一路跟隨 。(取材自極目新聞)
雷軍挑戰成功！小米新SU7行駛1313公里只充1次電，連續直播15個小時，多名車友一路跟隨 。(取材自極目新聞)

小米創辦人、董事長雷軍一行自昨天上午6時30分開啟全程15小時續航力驗證直播，駕駛新一代小米SU7Pro從北京到上海，全程僅在山東臨沂充過一次電，昨晚順利抵達上海小米公司，完成了1313公里中途只充一次電的挑戰；對於他因為一句「1300公里只充一次電」遭質疑和網暴，雷軍說自己從沒說過這句話，是網路言論斷章取義要「黑」他，不過這次「超變態超瘋狂」的直播，以行動驗證了小米產品實力，回應不實傳言。

極目新聞報導，雷軍於17日上午6點30分開始直播，駕駛充滿電的新一代小米SU7Pro從北京向上海出發，只於中午在山東臨沂充過一次電，當時行駛了630公里，剩餘電量3%。至17日7時30分許，雷軍直播間有超8萬人觀看。17日晚9時40分，雷軍一行抵達小米汽車上海研發中心，完成1313公里中途只充一次電挑戰，全程平均電耗14.6度/百公里，剩餘電量3%，預估續航19公里，現場大批「米粉」和網民們祝賀。

在長達15個小時的直播當中，除了坐在副駕駛的雷軍，還有小米汽車公關部總經理徐潔雲，以及駕駛位的小米汽車副總裁「強哥」，多名車友一路跟隨，雷軍在直播間回答網民提問，並形容這次是「超變態超瘋狂」的直播。

雷軍表示，他被貼上「營銷大師」的標籤是有「陰謀詭計」的，表面上誇他，實際在「黑」他，目的就在讓大家覺得小米汽車好是因為營銷好，而不是產品質量好。「從今年年初，我就決定站出來，認認真真介紹我們的產品，讓大家更了解小米」。

雷軍並表示，小米未來幾年內都不會做10萬元（人民幣，下同）內車型，原因在於小米汽車希望能成為全球前五的車廠，電動汽車智能化要做好，成本會更高，比較難控制在10萬元以內。

對於他在2025年初所說「開SU7標準版充滿電從北京到上海，中間只充了一次電」遭質疑是語言藝術，雷軍澄清：「我從沒說過『1300公里只充一次電』。我的原話是『開YU7標準版，充滿電從北京到上海，1300公里高速，中間只充了一次電』」，網上大量負面內容是掐頭去尾、斷章取義的惡意刷黑行為。

雷軍並在直播中透露，自己作為小鵬汽車的股東，在未親自造車之前，經常給何小鵬瞎出主意，甚至說得很激烈；然而等自己開始造車以後，雷軍才真切體會到其中的艱難，也開始反思自己當初可能某種程度也傷害了何小鵬的感情。為此，雷軍在一次聚餐時向何小鵬賠罪，還在廣州專門買了個巨幅廣告牌，向小鵬公司致敬。

雷軍直播中。(取材自極目新聞)
雷軍直播中。(取材自極目新聞)

小米 雷軍

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