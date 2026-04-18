全球經濟復甦乏力 陸財長：中國將持續發揮全球成長主要引擎作用

中東戰事影響全球經濟局勢。大陸財政部部長、世行中國理事藍佛安表示，當前全球經濟復甦乏力，地緣衝突不斷升級，中方希望世行踐行多邊主義，為維護好現行國際秩序貢獻正能量。藍佛安並強調，作為全球第二大經濟體和最大的發展中國家，近年來中國對全球經濟成長貢獻率穩定在30%左右，為全球發展做出正面貢獻。中國將持續發揮全球成長主要引擎作用，大力擴大內需、提振消費，進一步釋放中國超大規模市場活力潛力，與世界分享中國發展的機會與紅利。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝則指出，國際經貿環境急劇變化，要求國際貨幣基金組織進一步強化經濟監督職能。

大陸財政部官網發布，世界銀行16日在美國華盛頓舉行發展委員會第113次會議，審議通過「創造有利環境，促進就業增加與收入提升」報告、「2025年股權審議理事報告」。

藍佛安在會中表示，期待世行動員更多資金和智力資源，幫助廣大發展中成員完善基礎設施，優化營商環境，增強發展內生動力，促進高品質充分就業，築牢減貧與共同繁榮的基礎。

同時，希望世行推動股權改革取得實質性進展，進一步提高發展中國家話語權和代表性，維護好機構自身合法性和公信力。收起

大陸央行官網發布，4月16日至17日，國際貨幣基金組織在美國華盛頓特區召開第53屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議，會議討論了全球經濟金融形勢、基金組織工作等議題。

潘功勝指出，當前世界經濟面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義愈演愈烈，各種經貿限制明顯增多，氣候變遷、能源、糧食等多重挑戰疊加，人工智慧引領新一輪科技革命和產業變革，帶來機會和風險。

他說，近期地緣政治衝突加劇，進一步拖累全球經濟成長，加劇金融市場波動性，影響全球金融穩定。面對這些挑戰，各國應實踐真正的多邊主義，堅定維護自由貿易，建立開放世界經濟，推動全球治理體系改革，提升發展中國家話語權，建構更公平開放的國際經貿秩序。

潘功勝還提到，大陸願深化與基金組織合作，支援基金組織在維護全球經濟金融穩定和促進可持續增長方面發揮積極作用。