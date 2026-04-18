快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

LINE又出狀況！傳圖失敗、相機全黑災情爆 官方急曝解法

聽新聞
0:00 / 0:00

美國商務部長盧特尼克：不會讓比亞迪進入美國市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國商務部長盧特尼克。路透
美國商務部長盧特尼克。路透

美國商務部長盧特尼克表示，不存在大陸資本投資美國汽車產業的可能性，並稱美國不需要像比亞迪這樣的電動車企業進入本土市場。

彭博報導，當被問到是否可能由比亞迪設立合資工廠時，盧特尼克僅以一句「不會」（no）作答，引發現場笑聲。隨後他並表示，「美國不會讓比亞迪進來。」

當被追問其他大陸企業是否可能投資美國時，盧特尼克強調：「不是汽車。」

不過，川普曾對大陸在美國汽車行業投資持開放態度。今年早些時候川普在底特律表示，如果大陸汽車製造商願意在美國建廠，「我會非常歡迎」。

美國目前對中國製造的電動汽車徵收100%關稅，這已把比亞迪和小米集團等車企擋在美國市場之外。

但大陸低成本、高科技汽車正在世界其他地區快速擴張，其中包括墨西哥和加拿大。在墨西哥，僅比亞迪一家就占到該國電動車與插電式混合動力車銷量的七成。

加拿大近期則與大陸達成協議，每年將允許4.9萬輛大陸電動汽車進入市場。

福斯新聞網報導，福特汽車CEO法利（Jim Farley）13日表示，如果允許大陸汽車製造商在美國銷售汽車，將對美國製造業造成「毀滅性打擊」。他還警告，大陸汽車都配備有多個攝影機，能收集大量數據在美國道路上行駛，會帶來國家安全風險。

法利還指出，製造業是美國國家的心臟和靈魂。如果美國因為這些出口而失去製造業，那將對美國的國家造成毀滅性後果。

不過法利曾在2024年10月美國播客節目「Everything Electric Show」中表示，自己從上海空運了一輛小米SU7到芝加哥，已連續駕駛6個月。並且給出了超高評價，稱「技術超過歐洲豪華品牌」，「像大陸的蘋果，智慧體驗一流」，「根本不想還回去」。

福特 美國 大陸

延伸閱讀

戰火燒向市場！美伊戰爭衝擊全球經濟 油價飆升、企業觀望潮擴大

大陸買伊朗石油 貝森特威脅祭「次級制裁」

川普稱要與伊朗「一起挖出帶走」濃縮鈾 德黑蘭火速反嗆：不會給美國

美國計劃在菲律賓設立高科技製造特區

相關新聞

比亞迪申請加入歐洲汽車製造商協會 目標成為首個大陸車企成員

大陸電動車龍頭比亞迪，正與歐洲汽車製造商協會（ACEA）就入會事宜展開磋商，此舉將為比亞迪在面臨電動車進口關稅的歐洲市場爭取更多話語權。若比亞迪入會成功，將成為史上首家加入 ACEA 的大陸車企，這將直接改變歐洲汽車產業的利益結構、政策遊說格局與中歐電動車競爭的力量平衡。

美國商務部長盧特尼克：不會讓比亞迪進入美國市場

美國商務部長盧特尼克表示，不存在大陸資本投資美國汽車產業的可能性，並稱美國不需要像比亞迪這樣的電動車企業進入本土市場。

iPhone在陸出貨暴增20%

最新數據顯示，儘管記憶體晶片價格上漲推高成本，導致中國大陸上季整體手機出貨下滑，但蘋果iPhone在當地出貨量暴增20%，表現為所有主要廠商中最強。

源傑科技登A股新股王

大陸A股昨（17）日誕生新股王。被視為共同封裝光學（CPO）概念股的源傑科技昨收在人民幣1,445元、漲幅超過10%，超越貴州茅台收盤價人民幣1407.24元，躍居A股市場第一高價股。

長江存儲迎「史詩級擴產」

為因應龐大訂單，大陸記憶體廠長江存儲、長鑫科技正以最快速度擴展產能。其中，長鑫科技正在籌備IPO，擬募資近人民幣300億元用於製造與技術升級；長江存儲也計劃擴建三座新廠，產能力拚翻倍。業界形容，大陸記憶體廠商正進行「史詩級擴產」。

兩岸人物／張雪打造頂級摩托車

中國大陸品牌張雪機車今年3月拿下世界超級摩托車錦標賽（WSBK）冠軍，這不僅是大陸品牌首次奪冠，更打破歐美日廠商長達百年的壟斷，也讓張雪機車一夕爆紅，訂單接到手軟，公司創辦人張雪從大山裡的修車學徒，變成世界冠軍車廠的負責人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。