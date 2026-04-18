怡和傳洽購長和百佳 擬與惠康合併 議員憂壟斷、裁員 促港府應對

香港零售市場再傳重大整併動向，英媒披露，香港英資老牌怡和集團正與香港首富李嘉誠的長和集團磋商，收購長和旗下的百佳超市業務，並將百佳與怡和旗下的惠康超市合併。若交易落實，將重塑香港超市版圖，但亦引發壟斷與民生影響的廣泛關注。

綜合英國金融時報、路透及明報等港媒報導，雙方談判已進行一段時間，惟未披露具體估值。百佳目前由長和旗下屈臣氏集團經營，與怡和旗下DFI零售的惠康同為香港主要連鎖超市品牌。資料顯示，兩者在2023年合計市占率曾接近九成，但隨著電商競爭加劇及港人北上消費趨勢明顯，市場結構正快速變化。有內部評估指出，即使完成合併，新實體市占率將降至不足五成，顯示競爭來源已更為多元。

報導指出，百佳成立於1972年，在港澳擁有逾260家門市，曾以創新經營模式奠定龍頭地位。然而近年面對租金、人力成本高企及消費模式轉變，擴張步伐趨緩，部分門市結業或轉型。相比之下，怡和旗下DFI零售則積極整合品牌與物流系統，分析認為若成功併購，可透過規模經濟、供應鏈整合與門店重整提升營運效率。

市場人士指出，長和出售百佳具有一定戰略考量。由於超市業務利潤率偏低，且與核心健康美容零售業務協同效應有限，出售可釋放資金，集中發展其他領域。不過，交易仍可能面臨監管層面的審視與不確定性。

政界與學界則對潛在影響表達審慎態度。有立法會議員憂慮，一旦兩大連鎖超市整合，或涉及壟斷，還有門市合併後或將面臨大規模的資源整合、門店關閉及裁員，促政府及早應對。

值得注意的是，香港現行《競爭條例》中的合併守則僅適用於電訊行業，意味此類零售併購未必直接觸及法規紅線，但後續市場行為仍須接受監管。競爭事務委員會已表示正密切留意相關發展。

經濟學者分析，儘管市場仍存在其他零售渠道，如網購平台與跨境消費，但大型連鎖超市仍是民生物資主要供應者，其競爭程度直接影響市民日常開支。若交易成真，政府需及早評估市場集中度變化，並考慮完善監管工具，以維持公平競爭環境。