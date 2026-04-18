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比亞迪申請加入歐洲汽車製造商協會 目標成為首個大陸車企成員

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸電動車龍頭比亞迪，正與歐洲汽車製造商協會（ACEA）就入會事宜展開磋商，此舉將為比亞迪在面臨電動車進口關稅的歐洲市場爭取更多話語權。圖為紐西蘭克賴斯特徹奇，人們在電動汽車展上查看比亞迪汽車。新華社
大陸電動車龍頭比亞迪，正與歐洲汽車製造商協會（ACEA）就入會事宜展開磋商，此舉將為比亞迪在面臨電動車進口關稅的歐洲市場爭取更多話語權。圖為紐西蘭克賴斯特徹奇，人們在電動汽車展上查看比亞迪汽車。新華社

大陸電動車龍頭比亞迪，正與歐洲汽車製造商協會（ACEA）就入會事宜展開磋商，此舉將為比亞迪在面臨電動車進口關稅的歐洲市場爭取更多話語權。若比亞迪入會成功，將成為史上首家加入 ACEA 的大陸車企，這將直接改變歐洲汽車產業的利益結構、政策遊說格局與中歐電動車競爭的力量平衡。

分析認為，在與福斯、Stellantis 等歐洲車企競爭加劇的背景下，加入該組織將有助於提升比亞迪在當地的影響力，也可以搶占特斯拉市占。比亞迪在大陸本土價格戰持續的情況下，仍在歐洲市場取得進展，並在一定程度上緩解了歐盟關稅帶來的壓力。

彭博報導，該協會發言人證實，比亞迪已提交入會申請，目前尚未就該申請作出決定。ACEA 總部位於比利時布魯塞爾，目前擁有 17 家成員，除歐洲車企外，也包括福特和本田等跨國車企。

為進一步擴大在歐洲的布局，比亞迪正在匈牙利建設首座工廠，並計畫於 2026 年第二季度實現量產，從而規避額外關稅成本。其他大陸車企也在採取類似路徑，例如奇瑞已在巴塞隆納開展整車組裝業務。

易車網報導，整個2025年，大陸品牌在歐洲賣出了81.1萬輛車，年增99%，市占從3.1%跳到了6.1%。英國衛報預計，大陸品牌能占到英國新車銷量的十分之一。而在德國這個歐洲最大的汽車市場，比亞迪從1月到11月的累計銷量年增超過647.5%。

2026年2月，歐洲汽車製造商協會發布數據，比亞迪註冊量達1萬7954輛，年增162.3%，以290輛的註冊量優勢超越特斯拉，連續第二個月在泛歐洲市場銷量領先。市占從去年同期的0.7%跳到了1.8%。

不只是比亞迪。小鵬汽車2025年8月在德國註冊量283輛，年增757.6%。雖然單月數位看著不大，但增長曲線斜得像雲霄飛車。在歐洲28國整體市場，小鵬G6前八個月累計註冊7392輛，同期特斯拉ModelY註冊8330輛，差距已經縮到了千輛級別。

更讓歐洲車企後背發涼的是產品矩陣的厚度。比亞迪的SealU車型成了歐洲插電式混合動力車的銷量冠軍，2025年歐洲插混車市場整體年增33%約為127.3萬輛，而大陸車企插混車銷量年增645%。大陸車企在該細分市占率，從2024年的3%暴增至2025年的14%。

歐盟 比亞迪

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