兩岸人物／王晶看AI 有利兩岸合作

AI浪潮帶來兩岸連結機遇，首個落地台灣的陸資、新大陸科技集團CEO王晶接受本報專訪表示，數位化未來發展最大的特點就是連接、和合、共生、共創、共享。在這個數位化高速發展的時代，要加快兩岸之間連接，特別是現在大陸信息化、數位化、網絡化、智慧化發展得非常快，AI已經無處不在，遍及各行各業，這些都為兩岸深化合作、共同發展提供了重要機遇。

新大陸科技集團1994年成立於福建福州，是家產業橫跨物聯網、大數據、IT三大板塊的高科技產業集團，在職員工8,000餘人，年產值近人民幣100億，業務遍及全球100多個國家和地區。

新大陸自動識別公司為2009年首家陸資經核准來台設立之公司。該公司是提供「條碼識別」為核心服務的機器視覺與AI產品方案商。公司擁有自主設計晶片之能力，研發全球首顆二維碼解碼晶片，以及擁有自主的IP核心技術-UIMG。

對於兩岸合作，「實際上已經都在對接了，技術已經都在推動了」，王晶表示，她是最早提出在福建平潭島打造「兩岸第一家園」構想的人，她表示，當時提出的構想包含兩方面內容：一方面，希望台胞赴陸不再需要實體台胞證，擁有數位化身份，她認為這領域未來發展潛力巨大；另外，通過使用數位身份，台胞就能快速響應大陸推出各種優惠政策，便利服務。

王晶說，當初想把台灣打造成企業的海外中心，但受限兩岸環境，如今已轉向新加坡，台灣辦公室定位為服務中心，希望兩岸關係能越來越通暢，屆時便可加大投入、做得更好。

她以自身為例，外界認為她是企業家，但她同時是政協委員，也是作家跟連接企業大平台的組織者等，數位時代反而能讓一個人在不同時間、領域呈現出來的身份和角色被全面的、立體的呈現出來。

談及AI帶給世界的機遇與挑戰，王晶說，AI是種新質生產力， 過去很多訊息都是碎片化，但AI不僅能累積資訊，更能對資訊進行智慧整合、分析與運用，讓工作便利。

長期推動企業數智化轉型的王晶認為，傳統企業必須積極擁抱AI浪潮，但並非用了AI工具，就要放棄自身專業優勢，專業人員仍要繼續發揮核心價值。