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長江存儲迎「史詩級擴產」

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

為因應龐大訂單，大陸記憶體廠長江存儲、長鑫科技正以最快速度擴展產能。其中，長鑫科技正在籌備IPO，擬募資近人民幣300億元用於製造與技術升級；長江存儲也計劃擴建三座新廠，產能力拚翻倍。業界形容，大陸記憶體廠商正進行「史詩級擴產」。

據界面新聞報導，長江存儲今年第1季營收已超過人民幣200億元（合約新台幣925億元），與去年相比翻倍增長，其NAND型快閃記憶體晶片產量全球市占已超過10％，逼近全球第三。

長鑫科技業績也出現爆發性成長。其公開說明書顯示，2025年前三季營收達人民幣320.84億元，年增97.79％，擬募資人民幣295億元用於晶圓製造與DRAM技術升級。

為了保證產能，長江存儲在今年將建成一座新廠的基礎上，還將再建兩座工廠。三座新工廠在全面運轉後，每座的產能將達每月十萬片12吋晶圓。而長江存儲目前擁有兩座晶圓廠，合計產能約為每月20萬片，主要用於3D NAND快閃記憶體生產。

隨著記憶體晶片價格走高，從去年第4季開始，長鑫科技和長江存儲已經出現搶貨現象，客戶需要先付錢給通路商，再由通路商負責排隊進入排產體系，有貨再通知提貨。

大陸 營收 人民幣

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