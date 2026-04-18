源傑科技登A股新股王

大陸A股昨（17）日誕生新股王。被視為共同封裝光學（CPO）概念股的源傑科技昨收在人民幣1,445元、漲幅超過10%，超越貴州茅台收盤價人民幣1407.24元，躍居A股市場第一高價股。

源傑科技公司官網顯示，該公司專注於進行高速的半導體晶片的研發、設計和生產，產品涵蓋從2.5G到50G磷化銦（InP）雷射晶片，擁有完整獨立的自主智慧財產權，從最終的使用場景來看，產品廣泛應用於光纖到戶、資料中心與雲端計算、5G移動通訊網、通訊骨幹網路和工業物聯網等。

科創板日報報導，對於公司股價上漲，源傑科技表示，可能是因為近期整個光通訊模組及上下游行業板塊整體股價普遍增長，形成行業帶動效應，進而推動公司股價同步上漲。

自2024年9月24日至今，貴州茅台累計漲幅近20%，源傑科技累計漲幅近1500%。隨著源傑科技股價登頂，大陸國產AI算力晶片加速發展的趨勢更加明晰。中國銀河證券認為，AI算力需求加速光模組迭代升級及商業化放量。

CPO核心原理是將「電子積體電路（EIC）」與「光子積體電路（PIC）」封裝在同一個載板上。簡單來說，就是讓負責「電轉光」的光模組更靠近CPU或GPU等處理器晶片，它是AI時代解決高速傳輸效能與能耗問題的關鍵。

源傑科技產品覆蓋2.5G、10G、25G及更高速率雷射晶片。CPO架構中，光引擎依賴連續波（CW）雷射器提供穩定光源。源傑科技已實現‌70mW及以上功率CW晶片‌的量產，產品覆蓋400G至1.6T光模組需求，已通過客戶認證，並用於輝達CPO交換機光引擎。