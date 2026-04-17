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台企聯會長改選掀「三雄爭霸」 韓瑩煥勝出

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
東亞機械公司董事長韓瑩煥，17日當選第七屆台企聯會長，5月台企聯會員大會將追認。聯合報資料照片
東亞機械公司董事長韓瑩煥，17日當選第七屆台企聯會長，5月台企聯會員大會將追認。聯合報資料照片

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）17日改選會長與監事長，原先有三名常務副會長有意角逐會長寶座，包括丹尼斯集團董事長王尚卿代表的河南幫、銳宗集團總裁張新政代表的山東幫，以及廈門幫的東亞機械董事長韓瑩煥，競爭相當激烈。不過張新政本周宣布退出，最後由韓瑩煥取得60票，5月將進行會員大會追認。

三人在年前就鴨子划水，積極拜訪各常務副會長跟台協會長，爭取支持。台企聯一名常務副會長私下表示，「我們北方的台商，長期都沒有代言人，我已經和張會長表達，我一定會全力支持他競選。」不過張新政日前因母親過世，在本周退出選舉。

根據台企聯選舉方式，是由常務副會長投票選出會長和監事長，分別由韓螢煥、王尚卿擔任會長和監事長唯一候選人。

在會長候選人韓螢煥方面，常務副會長副監事長總共出席率97%，共62人，韓瑩煥得60票，2票棄權。

監事長候選人方面王尚卿方面，常務副會長副監事長總共出席率97%，共62人，王尚卿62票全拿。

生產捷豹永磁變頻空壓機的東亞機械董事長韓瑩煥，現年66歲，公司位在福建廈門，於2021年深圳深交所創業板掛牌上市。韓螢煥首次擔任廈門市台商投資企業協會會長是在‌2022年12月‌，當選為第十四屆會長。隨後，他在‌2025年12月20日‌連任第十五屆會長‌

台企聯是由在大陸批准成立的各地台協為主體的非營利性社會團體，接受大陸國台辦和民政部管理。台企聯每三年改選一次，在三月底就確定第七屆會長候選人名單。

2007年成立的台企聯，地位猶如大陸的台商總會，台企聯首任會長為張漢文，是在大陸官方支持下出任。大陸國台辦從第二任起開放會員以選舉方式，決定下一屆會長。郭山輝擔任第二、三屆會長，王屏生擔任第四屆會長、李政宏擔任第五、六屆會長。由於這次改選恰逢台灣的縣市長選舉，因此備受關注。

廈門 台商

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