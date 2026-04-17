香港英資怡和集團 擬收購長和旗下百佳超市業務

英國金融時報今天報導，香港英資老牌怡和集團正與香港首富李嘉誠的長和集團磋商，收購長和旗下的百佳超市業務，並將百佳與怡和旗下的惠康超市合併。

長和旗下的屈臣氏集團經營百佳超市，其主要對手為怡和集團旗下DFI零售集團的惠康超市。

據百佳超市官網，百佳於1972年成立，是香港規模最大的線下及線上連鎖超市；在香港及澳門有超過260家分店，並以不同的店舖模式滿足客戶需求。

綜合英國金融時報、路透社及明報等港媒報導，雙方已就交易談判了一段時間，但未透露估值細節。

報導表示，2023年百佳與惠康加起來占香港超市市占率近90%。但隨著電子商務競爭日益激烈，及香港消費者到中國大陸以較低價格購物，市場競爭正在加劇。

一名相關人士表示，根據內部評估，百佳與惠康合併後市占率將不到50%。

路透社表示，長和拒絕回應置評請求，怡和及DFI零售集團沒有即時回覆。