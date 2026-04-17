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廣西主席花580元買包送妻 意外帶火同款壯錦包…賣斷貨

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電
廣西壯族自治區主席買的壯錦包，氣質典雅。(取材自上觀新聞)
廣西壯族自治區主席買的壯錦包，氣質典雅。(取材自上觀新聞)

第六屆中國國際消費品博覽會13日開幕，廣西壯族自治區主席韋韜在參訪地方特色產品時，花了580元(約85美元)為妻子購買了一個藍色壯錦包。壯錦織造是崇左龍州的非遺技藝，工藝複雜程度被稱為「一寸錦一寸金」。他的購買意外成為最好的宣傳。目前同款包已經賣斷貨，工廠正在加班生產滿足訂單需求。

上觀新聞報導，當天在消博會廣西館，韋韜拿起壯錦包包現場觀看。618元的壯錦包，商家打折後580元。韋韜笑著說，「你不要亂打折啊，要正常打折。」他拿出手機掃碼支付，並向商家展示已經付款成功。

微信公眾號「崇左文旅」發文披露，這款包正是來自崇左龍州的非遺壯錦包。

崇左市龍州縣是壯族織錦技藝的發源地之一。壯錦織造是一門複雜的工藝，先後要經過紡紗、絡線、倒線、裝紆、戶外牽經、拾交、梆結、穿筘、卷經紗、經紗安裝、懸掛花筒、織錦十二道工序，耗時很長。即使是經驗豐富的織娘，工作一整天也只能織成20厘米的壯錦，花紋複雜時一天僅能織出10厘米，可謂「一寸錦一寸金」。

近年來，龍州縣結合壯族文化的特色元素，不斷豐富壯錦的圖案、色彩和樣式，挖掘壯錦的觀賞性和實用性，開發壯錦的新用途，研發出圍巾、衣領、袖口裝飾等新產品，並將壯錦裝裱成屏風、藝術畫，深受遊客喜愛。

報導指出，韋韜購買的壯錦包來自廣西龍州龍藝織錦文化創意公司生產的文創產品。據該公司的銷售員介紹，同款包已經賣斷貨了，工廠正在加班生產滿足訂單需求。該款包上的紋樣是壯錦傳統的藍色鳳蝶紋，象徵長壽吉祥。

廣西 文創

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