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中國大陸掀信用卡停發潮 較歷史高點量縮13.75%

中央社／ 記者李雅雯上海17日電
信用卡示意圖。圖／AI生成
信用卡示意圖。圖／AI生成

中國多家銀行發布公告，宣布停發部分信用卡產品，以聯名卡、主題卡為主。根據官方統計，截至2025年底，信用卡和借貸合一卡數量約6.96億張，較歷史高點量縮13.75%。

中國人民銀行「2025年支付體系運行總體情況」顯示，截至2025年底，信用卡和借貸合一卡數量約6.96億張，較2024年底，驟減約3100萬張；較歷史高點、2022年第3季減少約1.11億張，量縮13.75%。

新華社17日報導指出，信用卡業務一度為銀行零售業務核心成長點，收縮原因在於監管、風險、市場環境。

報導提到，銀行業為了拓展客群，大量發行信用卡，導致大量「睡眠卡」產生，占用資源、增加管理成本，監管新規要求這類信用卡占比不得超過20%，同時禁止將發卡量視作單一考核指標後，銀行業開始清理無效卡片。

市場環境變化也讓信用卡業務成長空間見頂，網路金融產品、行動支付工具的快速發展分流信用卡消費場景，讓銀行不得不重新審視信用卡業務定位；更關鍵的是，部分銀行出於風險控制考慮，主動收緊授信門檻，縮減部分權益配置。

21世紀經濟報導歸納大量信用卡停發背後原因包括成本、風險與監管。

報導提到，銀行業必須清理低效率卡種，在IP授權到期或聯名合作終止時，也必須調整、更新業務。聯名卡有引流效果，不過有些使用者信用欠佳，反而導致中小銀行必須承擔營運成本高、不良率高等雙重壓力。

再者是監管政策收緊。2022年「關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知」明確提出，銀行不得以發卡數量作為單一或主要考核指標，從制度上設定「長期睡眠卡率不得超過20%硬性上限」。

業內人士認為，所謂「信用卡失寵」說法不夠準確，淡出的是信用卡實體卡片，信用消費仍以數位形式深度融入日常交易。

行動支付 新華社 信用卡

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