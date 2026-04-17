沉寂多年後發聲 潘石屹稱中國大陸房市猶如龐氏騙局

沉寂3年的中國知名房地產商人、SOHO中國創辦人潘石屹近日發文，形容中國大陸近30年房市的發展猶如「龐氏騙局」。

綜合陸港媒體報導，潘石屹昨天在個人微信公眾號發文「我的反思」，回顧了1998年中國大陸發展商品房之初，業界到香港學習銷售方式，學會「按揭」（抵押）、「樓盤」、「開盤」 這些詞語，「後來我們把高杠桿、高周轉的那套做法也學了過來，而且在國內很快就變了味」。

不過數年，行業競爭不再只比誰能把房子蓋好、賣好，而是比誰「拿地更多、融資更快、擴張更猛」。

文章表示，開發商靠預售回款活著，企業靠不斷借新錢還舊債周轉，地方政府靠賣地過日子，購房者相信房價會一直升，「這四樣東西綁在一起，哪一樣斷了，其他的都會跟著垮掉」。

潘石屹指出，相當的長一段時間裏，一部分房企的做法已無異「龐氏騙局」。

文章表示，行業表面看起來繁榮，實際上愈來愈脆弱；如今造成的損失以人民幣兆元計算，給無數家庭帶來傷痛，「我們這些做房地產的人，都該想想從中學到了什麼」。

文章總結，中國房地產走到這局面，某些房地產商具體罪狀，司法機關已認定，但從行業角度看，它是制度、金融、地方財政、企業擴張和社會預期共同作用的結果。

他表示，中國房市已連跌47個月，最重要的是信心；信心建立在誠信的基礎上，「好房子」 建在誠信的基礎上，「我們盼望著這一天早日到來」。

據報導，62歲的潘石屹於2014年大量出售資產後轉赴美國，他昨天發表的文章IP地址也顯示在美。過去幾年，他曾低調回到中國，並表示自己一直是中國國籍。

「龐氏騙局」（Ponzi Scheme）是一種非法金融詐騙手法，源自20世紀初，透過承諾高額回報（高報酬、低風險）吸引投資人，實際卻無任何真正的投資運作，重大案例包括美國已故詐欺犯馬多夫（BernardMadoff）多年前詐騙全球數萬人，2008年金融危機期間，他無法再應付越來越多提領投資報酬要求，騙局因此曝光。