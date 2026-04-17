3月70城市測算…大陸房價跌幅 10個月來最大

路透依大陸國家統計局公布數據測算，，跌幅為十個月最大；按月下降百分之○點二，跌幅為十個月最小。

經測算，三月七十個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有十四個，二月有十個；下跌五十四個，二月有五十三個；持平的二個，二月有七個。

大陸國家統計局城市司統計師王中華解讀，三月份七十個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格按月上漲，二、三線城市按月降幅收窄或相同。新建商品住宅、二手住宅銷售價格按月上漲城市個數，均比上月增加。

至於三月份，大陸一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降百分之二點二，降幅與上月相同。其中上海上漲百分之三點七，北京、廣州和深圳分別下降百分之二點一、百分之四點七和百分之五點五。按月比由上月持平，轉為上漲百分之○點二。其中北京持平，上海、廣州和深圳分別上漲百分之○點三、百分之○點三和百分之○點二。

按年看，二線城市新建商品住宅銷售價格按年下降百分之三點三，降幅擴大○點二個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年下降百分之四點○，降幅與上月相同。