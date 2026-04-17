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上海外貿強勁 季、月雙創紀錄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海海關十六日舉辦二○二六年一季度外貿形勢新聞通氣會，上海海關副關長柳波介紹，一季度上海外貿進出口總值達到一點二三萬億元（人民幣，下同），增長（同比，下同）百分之二十一點九；同時，三月單月進出口值攀升至四千三百一十點四億元，實現「季、月雙創紀錄」開局。

中新社報導，第一季，上海出口值五三七三點七億元，增長百分之十六點三，進口值六千九百點三億元，增長百分之二十六點六，兩端協同發力、均衡向好。進出口值連續十四個月增長，出口值連續十八個月增長。

第一季，上海「新三樣」（新能源汽車、鋰電池和太陽能電池）出口值五六五點二億元，增長超一點二倍；高端裝備出口值三百九十九億元，增長百分之五十點二；船舶和海洋工程裝備、船岸起重機出口值分別增百分之五十四點七、百分之九十八點五；以ＡＩ算力為核心的集成電路、電腦零部件等產品出口值增長近七成；工業機器人、手術機器人等智能裝備出口值翻倍增長；智能仿生機器人月度出口規模連續翻番。

上海

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